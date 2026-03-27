"Gre-Nal tem que ganhar até na bolinha de gude", afirma zagueira do Inter antes de clássico pelo Brasileirão Feminino

Sorriso voltou ao Inter nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A experiência da zagueira Sorriso será um dos trunfos do Inter para o Gre-Nal do próximo sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves. Experiente contra o Grêmio, a defensora disputará o clássico pela 14ª vez. E com o mesmo espírito do primeiro.

— Gre-Nal tem que ganhar até na bolinha de gude, então eu acho que é muito importante a gente saber dessa responsabilidade. Vestir essa camisa para mim é muito importante. Aqui eu me sinto em casa, fui recebida pelos torcedores no aeroporto, então o mínimo que eu posso fazer por eles é dar o 100% dentro de campo, dar a vida — afirmou a zagueira Sorriso ao "Resenha das Gurias".

Com esse espírito, o Inter busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Mais três pontos podem colocar o time no G-4 ao final da quinta rodada.

— Nosso time é muito qualificado, sabemos o que podemos entregar dentro de campo. Estamos numa construção de entrosamento e tudo, porque é um time novo praticamente, mas o Bari (Maurício Salgado, técnico) sabe o caminho, ele tem muita experiência no Gre-Nal — ressaltou.