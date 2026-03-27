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"Gre-Nal tem que ganhar até na bolinha de gude", afirma zagueira do Inter antes de clássico pelo Brasileirão Feminino

Sorriso é uma das titulares da equipe colorada 

Carolina Freitas

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