Gre-Nal com entrada livre na Orla: saiba como assistir ao jogo que homenageia pioneiras do futebol feminino no RS

Evento ocorrerá na quadra 20 do Trecho 3 da Orla do Guaíba. André Ávila / Agência RBS

Na manhã de domingo (8), esperando o Gre-Nal decisivo do Gauchão, no Beira-Rio, torcedores poderão acompanhar outro clássico — igualmente simbólico — a poucos metros do palco da decisão do Estadual.

A partir das 9h, na quadra 20 do Trecho 3 da Orla do Guaíba, ocorre um Gre-Nal feminino festivo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.

Promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, o evento reúne ex-atletas e personagens que ajudaram a construir a história da modalidade no Rio Grande do Sul.

Pioneiras do futebol feminino e ex-jogadoras da Dupla como Marianita Nascimento, Piu, Márcia Macalao, Carmem, Georgette, Iolanda e Rosane Rollo devem estar presentes.

A chegada das atletas está prevista para as 8h. A cerimônia de abertura ocorre às 9h, e a bola rola às 9h30min. A iniciativa integra a programação de Porto Alegre como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027, que será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem.

Ex-atletas e personagens que ajudaram a construir a história da modalidade no Rio Grande do Sul. Alex Rocha / Divulgação

Homenagem às pioneiras

Mais do que a rivalidade entre Grêmio e Inter, o encontro será uma celebração das mulheres que enfrentaram preconceito, falta de estrutura e invisibilidade para manter o futebol feminino ativo no RS.

Entre as participantes, deve estar Marianita, que defendeu o Tricolor na década de 1980 e lutou pela regulamentação da modalidade no Brasil:

— Acho que eventos como estes reconhecem as pioneiras, que fizeram parte da história do futebol feminino — afirma a ex-jogadora.

A secretária extraordinária da Copa Feminina, Débora Rios Garcia, destaca o caráter simbólico da ação:

— O Gre-Nal feminino foi pensado para ser um momento festivo, mas também de merecida homenagem às mulheres que vivenciam o esporte diariamente. Sabemos da luta que ainda existe para ocuparmos espaços que, na verdade, também são nossos. Que neste domingo jogadoras, torcedoras, profissionais, todas envolvidas no esporte e no futebol feminino se sintam lembradas e valorizadas.

Durante o intervalo, alunas do projeto Futsal Down Feminino, da Associação Downs no Esporte, entram em quadra. A programação conta com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), além da dupla Gre-Nal.