Goleira Renata May chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números 

A goleira Renata May atingiu uma marca importante com a camisa do Juventude. Na vitória sobre o América-MG, no último sábado (14), ela chegou a 50 jogos pelo clube alviverde.
Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Esmeraldas. Além de Renata, apenas outras seis gurias já haviam alcançado este número de partidas pelo Juventude.
No clube desde 2022, a jogadora conquistou dois acessos pelas Esmeraldas: da Série A-3 para a Série A-2, e da Série A-2 para a Série A-1 do Brasileirão Feminino. Além de três títulos do Interior e um vice-campeonato no Gauchão.
Agora, ela busca seguir fazendo história com a camisa alviverde. Com quatro pontos em nove, as Esmeraldas voltam a campo no próximo domingo (22), fora de casa, diante do Bragantino.
Jogadoras com mais partidas pelo Juventude
- 79 jogos: Grazi
- 60 jogos: Alice
- 58 jogos: Karol
- 57 jogos: Greyce
- 55 jogos: Beta
- 52 jogos: Bell Silva
- 50 jogos: Renata May
Números de Renata May pelo Juventude
- 50 jogos
- 57 gols sofridos
- 2 acessos nacionais
- 3 títulos do Interior no Gauchão (2022, 2023 e 2024)
- 1 vice-campeonato gaúcho (2025)