Goleira Renata May chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números 

Renata May está no Ju desde 2022. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A goleira Renata May atingiu uma marca importante com a camisa do Juventude. Na vitória sobre o América-MG, no último sábado (14), ela chegou a 50 jogos pelo clube alviverde.

Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Esmeraldas. Além de Renata, apenas outras seis gurias já haviam alcançado este número de partidas pelo Juventude.

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No clube desde 2022, a jogadora conquistou dois acessos pelas Esmeraldas: da Série A-3 para a Série A-2, e da Série A-2 para a Série A-1 do Brasileirão Feminino. Além de três títulos do Interior e um vice-campeonato no Gauchão.

Agora, ela busca seguir fazendo história com a camisa alviverde. Com quatro pontos em nove, as Esmeraldas voltam a campo no próximo domingo (22), fora de casa, diante do Bragantino.

Jogadoras com mais partidas pelo Juventude

79 jogos: Grazi

60 jogos: Alice

58 jogos: Karol

57 jogos: Greyce

55 jogos: Beta

52 jogos: Bell Silva

50 jogos: Renata May

Números de Renata May pelo Juventude