Goleira do Grêmio é convocada para seleção brasileira sub-20

Josi é mais uma atleta do Grêmio na lista da seleção sub-20. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

A CBF anunciou, no último domingo (29), a convocação de mais uma atleta do futebol gaúcho para a seleção brasileira sub-20. Trata-se da goleira Josi, do Grêmio, que integrará a delegação nos próximos amistosos.

A gremista foi chamada para substituir Isa Faichel, da Ferroviária, que estava na lista inicial. Conforme o clube grená, ela não tem condições de se apresentar por motivo de contusão. E, por isso, fez se necessário o corte.

Agora, Josi se junta a zagueira Allyne e a atacante Gisele, ambas do Grêmio, que já haviam sido convocadas. O Brasil fará dois amistosos contra os Estados Unidos, no Kansas. As partidas ocorrem em 11 e 15 de abril e são preparatórias para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada neste ano, na Polônia.