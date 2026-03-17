Goleira canadense é anunciada pelo Inter

A goleira Kelly Chiavaro foi anunciada, nesta terça-feira (17), como novo reforço do Inter. Com 29 anos, ela assina com o clube até dezembro de 2026.
A defensora é canadense e, em 2022, chegou ao Brasil para defender as cores do Flamengo. Depois, ainda passou por Botafogo e Santos, antes de transferir-se para o 3B da Amazônia.
Na carreira, a goleira também já jogou pelo estadunidense Colgate Raiders, pelo canadense AS Blainville, pelo israelense Maccabi Emek Hefer e pelo italiano Napoli. Em 2025, chegou a atuar pelo Ottawa Rapid, também no Canadá.
Agora, terá sua primeira experiência no futebol gaúcho. No Inter, disputará espaço com Gabi Barbieri e Mari Ribeiro, duas goleiras formadas na base colorada.
Regularizada no BID, Kelly Chiavaro fica à disposição para a próxima rodada do Brasileirão. O Inter volta a campo no próximo sábado (21), às 15h, contra o Atlético-MG.
Ficha técnica:
- Nome completo: Kelly Chiavaro
- Data de nascimento: 03/07/1996
- Naturalidade: Saint-Eustache (Canadá)
- Pé dominante: destro
- Último clube: Ottawa Rapid-CAN
