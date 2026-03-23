Gabi Barbieri chega aos 50 jogos com a camisa do Inter: "Motivo de muito orgulho e gratidão"

Barbieri atingiu a marca diante do Atlético-MG. Luan Martins / Divulgação

A goleira Gabi Barbieri atingiu uma marca importante com a camisa do Inter. Na vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (21), ela chegou a 50 jogos pelo clube.

Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Gurias Coloradas. Além de Barbieri, apenas outras 23 gurias já haviam alcançado este número de partidas pelo Inter.

— Fico muito feliz em alcançar essa marca de 50 jogos com a camisa do Inter. É um clube que significa muito para mim, onde eu cresci, aprendi e vivi momentos especiais. Construir essa história aqui é motivo de muito orgulho e gratidão — afirmou a goleira.

Em duas passagens pelo clube, ela acumula um vice brasileiro (2022), um título do Gauchão (2023) e um título da Ladies Cup (2023). Além de convocações para a Seleção principal.

Agora, ela busca seguir fazendo história com a camisa colorada. Com sete pontos em 12, o Inter volta a campo no próximo sábado (28), às 16h, no clássico Gre-Nal.

Jogadoras com mais partidas pelo Inter

161 jogos - Isa Haas

152 jogos - Bruna Benites

123 jogos - Sorriso

118 jogos - Capelinha

90 jogos - Shashá e Leidi

88 jogos - Tamara Bolt

86 jogos - Fabi Simões e Eskerdinha

85 jogos - Belén Aquino

84 jogos - Djeni

83 jogos - Pati Llanos

7 jogos - Mari Pires

76 jogos - Priscila

67 jogos - Thessa

63 jogos - May

59 jogos - Ari

58 jogos - Isabela e Mileninha

56 jogos - Ju Ferreira, Marzia e Katrine

52 jogos - Zóio

50 jogos - Gabi Barbieri

Números de Gabi Barbieri pelo Inter