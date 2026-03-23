Gabi Barbieri chega aos 50 jogos com a camisa do Inter: "Motivo de muito orgulho e gratidão"

A goleira Gabi Barbieri atingiu uma marca importante com a camisa do Inter. Na vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (21), ela chegou a 50 jogos pelo clube.
Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Gurias Coloradas. Além de Barbieri, apenas outras 23 gurias já haviam alcançado este número de partidas pelo Inter.
— Fico muito feliz em alcançar essa marca de 50 jogos com a camisa do Inter. É um clube que significa muito para mim, onde eu cresci, aprendi e vivi momentos especiais. Construir essa história aqui é motivo de muito orgulho e gratidão — afirmou a goleira.
Em duas passagens pelo clube, ela acumula um vice brasileiro (2022), um título do Gauchão (2023) e um título da Ladies Cup (2023). Além de convocações para a Seleção principal.
Agora, ela busca seguir fazendo história com a camisa colorada. Com sete pontos em 12, o Inter volta a campo no próximo sábado (28), às 16h, no clássico Gre-Nal.
Jogadoras com mais partidas pelo Inter
- 161 jogos - Isa Haas
- 152 jogos - Bruna Benites
- 123 jogos - Sorriso
- 118 jogos - Capelinha
- 90 jogos - Shashá e Leidi
- 88 jogos - Tamara Bolt
- 86 jogos - Fabi Simões e Eskerdinha
- 85 jogos - Belén Aquino
- 84 jogos - Djeni
- 83 jogos - Pati Llanos
- 7 jogos - Mari Pires
- 76 jogos - Priscila
- 67 jogos - Thessa
- 63 jogos - May
- 59 jogos - Ari
- 58 jogos - Isabela e Mileninha
- 56 jogos - Ju Ferreira, Marzia e Katrine
- 52 jogos - Zóio
- 50 jogos - Gabi Barbieri
Números de Gabi Barbieri pelo Inter
- 50 jogos
- 1 título gaúcho (2023)
- 1 título da Ladies Cup (2023)
- 1 vice-campeonato do Brasileirão (2022)