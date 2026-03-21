Fora de casa, Inter bate Atlético-MG no Brasileirão Feminino

O Inter derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), na Arena Gregorão, em Contagem (MG), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino 2026. O gol foi marcado pela zagueira Sorriso, logo no início da etapa final.
Com o resultado, as Gurias Coloradas chegam a sete pontos e assumem provisoriamente a quinta colocação.
O Galo, que ainda não venceu no campeonato, fica com apenas um ponto e ocupa a 16ª posição, com risco de entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada.
Na próxima rodada, as Gurias Coloradas recebem o Grêmio no clássico Gre-Nal, no sábado (28), às 16h, jogando em casa. O Atlético-MG entra em campo antes, na sexta-feira (27), às 15h, fora de casa, contra o Vitória.
O jogo
A partida começou travada. As duas equipes optaram por um comportamento mais cauteloso nos primeiros minutos, o que reduziu os espaços e adiou qualquer ação de perigo.
A primeira finalização em gol da tarde saiu apenas aos 30 minutos, e veio do Inter. Em cobrança de escanteio curto, Júlia Bianchi recebeu e cruzou na área. A goleira Maike saiu de soco, mas a bola sobrou com Darlene, que bateu fraco. Maike espalmou mal para o centro da área e a defesa do Atlético cortou o perigo.
Oito minutos depois, as Gurias Coloradas chegaram com mais perigo. O Galo errou ao sair jogando e Soll aproveitou para invadir a área e cruzar. Sole Jaimes subiu sozinha e cabeceou no canto, mas a goleira das Vingadoras defendeu bem.
O Inter não deu trégua. Ainda antes do intervalo, em cobrança de escanteio, a defesa atleticana cortou parcialmente e Sole finalizou de voleio. A bola desviou na zaga e sobrou para Sorriso, que driblou e bateu. Hingredy afastou o perigo.
Aos 42 minutos, mais um cruzamento na área, Darlene pegou a sobra e mandou para fora.
O segundo tempo começou e, em três minutos, o Inter abriu o placar.
Darlene cobrou escanteio fechado, Sole Jaimes cabeceou e Maike fez grande defesa. Débora pegou o rebote e bateu, mas foi travada. A bola ficou viva na área e caiu nos pés de Sorriso, que bateu de primeira, no ângulo, sem chances para a goleira.
Com o gol, o Inter recuou e tentou administrar o resultado. O Atlético acordou nos minutos finais e pressionou bastante.
Aos 39, Tayane pegou a bola na intermediária e soltou uma bomba. Gabi Barbieri fez uma bela defesa e mandou para escanteio.
Dois minutos depois, em nova cobrança de escanteio, Kélen pegou a sobra e mandou no canto. Barbieri foi lá de novo e espalmou.
O susto maior veio aos 46. Tayane mandou a bola na área e a trajetória foi direta ao gol. A bola bateu no travessão, nas costas de Barbieri, e saiu pela linha de fundo. Quase o empate.
Mesmo com a pressão das Vingadoras no final, o Inter se segurou, administrou e garantiu os três pontos.
Brasileirão Feminino — quarta rodada — 21/03/2026
Atlético-MG (0)
Maike Weber; Nine, Giovanna Barraca, Hingredy e Diovanna (Tayane, 38'/2ºT); Laura Maria (Amália, 10'/2ºT), Larissa Nunes (Cindy Ramos, 38'/2ºT) e Kaiuska; Thalita (Kélen Bender, 20'/2ºT), Anny Marabá e Pimenta. Técnica: Fabiana Guedes.
Inter (1)
Gabi Barbieri; Valéria Cantuário, Débora (Bianca Martins, INT), Sorriso e Eskerdinha (Aninha, 45'/1ºT); Jordana, Lelê, Júlia Bianchi (Caty, 22'/2ºT) e Darlene; Soll (Paty Llanos, 22'/2ºT) e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Gols: Sorriso (I), aos 3 minutos do segundo tempo.
Local: Arena Gregorão, em Contagem (MG).
Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Érica Mara da Silva Lopes (MG), Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG) e Rogério Pereira da Costa (MG).
