Fluminense x Juventude: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Fluminense na próxima quarta-feira (1º), às 15h, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Fluminense x Juventude

Fluminense: Kemelli; Nath Rodrigues (Gislaine), Anny, Cotrim e Sorriso; Driely (Karina), Raquel Fernandes e Sochor; Keke, Kamilla e Carioca (Lelê). Técnico: Saulo Silva.

Juventude: Renata; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Bruna Emília e Maiza Piovezan (Carol Ladaga); Bell Silva, Luciane Baião e Laurinha; Nicole Marussi, Martha Figueiredo e Joyce Manfio (Teté). Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Fluminense x Juventude

Adeli Mara Monteiro (SP), auxiliada por Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ).

Onde assistir a Fluminense x Juventude

O Uol anuncia a transmissão pelo Youtube.

Como chegam Fluminense x Juventude

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão perderam para o Cruzeiro, por 3 a 2, na última rodada. Com isso, permaneceram com oito pontos e caíram para a oitava colocação.

No elenco, o time carioca conta com a volante Dani Venturini, ex-Juventude. Agora, ela reencontrará o clube após sua saída, no final da última temporada.

Juventude

As Esmeraldas vêm de duas derrotas em sequência. Com isso, segue com quatro pontos e são as primeiras fora da zona de rebaixamento.

Neste jogo, a lateral Carol Ladaga e as meio-campistas Laurinha e Luciene Baião entram penduradas com dois amarelos. Se forem advertidas, ficam fora do jogo com o Corinthians.

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Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.