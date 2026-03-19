Ferroviária x Grêmio: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam a Ferroviária no próximo sábado (21), às 18h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Ferroviária x Grêmio

Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Maressa e Nath Vendito; Dos Santos (Brenda Pinheiro), Seteco e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

Grêmio: Raissa (Lucilene); Dani Barão, Rodríguez, Day Silva e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Kika Moreno (Daniela Montoya) e Leidiane (Camila Pini); Gisele, Giovaninha e Yamila Rodríguez (Brenda Woch). Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Ferroviária x Grêmio

Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE), auxiliada por Leandra Aires Cossette (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP).

Onde assistir a Ferroviária x Grêmio

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Ferroviária x Grêmio

Ferroviária

As Guerreiras Grenás vêm de vitória sobre o São Paulo. Com seis pontos, o time paulista está na sétima colocação. Na competição, a Ferroviária também triunfou sobre o Botafogo e perdeu para o Bragantino.

Grêmio

As Mosqueteiras buscam os primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Após as derrotas para Santos, Palmeiras e Fluminense, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento.

Com isso, o clube optou pela demissão de Cyro Leães e buscou Jéssica de Lima para ser a nova técnica. A profissional, agora, fará sua estreia diante do ex-time.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.