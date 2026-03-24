Experiente em Gre-Nais, técnico do Inter enfatiza "responsabilidade" antes de clássico pelo Brasileirão Feminino

Maurício Salgado disputará seu 15º clássico como técnico do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Nenhum técnico é mais experiente do que ele quando o assunto é Gre-Nal. Com 14 clássicos na casamata colorada, Maurício Salgado se prepara para enfrentar o Grêmio mais uma vez, no próximo sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves.

O duelo é válido pelo Brasileirão Feminino, e pode alçar o Inter a uma melhor colocação na tabela de classificação. Se vencerem, as Gurias Coloradas podem (no melhor dos cenários) assumir a vice-liderança.

— O campeonato é muito equilibrado. Então, a importância dos três pontos é gigantesca. A diferença entre estar no G-4 e sair do G-8 é muito pequena, o que aumenta a responsabilidade. E ainda tem essa questão da rivalidade, que é muito legal, eu gosto — explicou o treinador, em entrevista durante o treino aberto do Inter, nesta terça (24).

Para além da situação na tabela, o Gre-Nal também tem um simbolismo natural visando a sequência. Uma vitória aumenta a confiança. E uma derrota pode criar um ambiente nada positivo.

— Temos de ter muito cuidado com isso. Obviamente que o Gre-Nal é fundamental e tem impactos. Temos que entender, inclusive, o impacto positivo para não transformar numa situação de euforia, se venceremos, porque o campeonato é muito próximo e temos muita coisa para conquistar. Então, se vencer, tem de ter o pé no chão. E, se o resultado for adverso, temos de entender também, para não transformar em crise — afirmou Maurício Salgado.

Atualmente, o Inter é o oitavo colocado no Brasileirão Feminino. Em 12 pontos, o clube conquistou sete, com vitórias sobre América-MG e Atlético-MG, empate com o Bragantino e derrota para o São Paulo. Ao longo do percurso, com um elenco repleto de reforços, a evolução já vem se fazendo visível.

— Somos um time que está em crescimento. Elas têm jogado cada vez melhor, principalmente na questão de entendimento. Ainda estamos carecendo de um jogo técnico, sabemos disso. Precisamos jogar melhor, tecnicamente, mas isso é um processo — entende o treinador colorado.