Futebol feminino

14 embates no currículo
Notícia

Experiente em Gre-Nais, técnico do Inter enfatiza "responsabilidade" antes de clássico pelo Brasileirão Feminino

Maurício Salgado comandará o time colorado no embate do próximo sábado, no Sesc 

Carolina Freitas

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