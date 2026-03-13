"Escrevendo uma página em branco": Mirassol cria time feminino e sonha com ascensão rápida 

Rafaela Esteves chega ao Mirassol para a temporada. Divulgação / Agência Mirassol

O Mirassol iniciou um novo capítulo em sua história ao anunciar a criação de sua equipe feminina. Em fase de estruturação, o projeto nasce do zero, com a missão de montar elenco, comissão técnica e identidade dentro do futebol de mulheres.

O novo episódio do Resenha das Gurias recebe Rafaela Esteves, executiva do clube. Ela aposta em planejamento e investimento gradual para colocar o Mirassol no cenário nacional da modalidade.

O time feminino surge a partir de uma obrigatoriedade do clube de criar o departamento após conquistar uma vaga para a Libertadores com o time masculino. Rafaela, no entanto, garante que o projeto será estruturado a longo prazo e não apenas para cumprir a necessidade.

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A expectativa é iniciar a trajetória em competições de base e ligas de acesso, com o objetivo de construir um caminho sólido rumo às divisões principais do futebol feminino brasileiro, assim como aconteceu com o time masculino.

Assista ao Resenha das Gurias:

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.