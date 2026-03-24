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"Entendemos a grandeza que é representar um clube como o Inter", afirma volante colorada antes do Gre-Nal

Jordana deve ser uma das escolhidas por Maurício Salgado para o embate com o Grêmio

Carolina Freitas

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