"Entendemos a grandeza que é representar um clube como o Inter", afirma volante colorada antes do Gre-Nal

Jordana foi titular em três jogos do Brasileirão Feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter se prepara para enfrentar o Grêmio, no próximo sábado (28), às 16h, pelo Brasileirão Feminino. O primeiro clássico da temporada coloca frente a frente dois times com objetivos iniciais distintos.

No melhor dos cenários, uma vitória pode colocar o Colorado na vice-liderança do campeonato. Enquanto o maior rival luta para afastar-se ainda mais do Z-2. Tudo isso será levado em consideração quando a bola rolar no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— É um jogo à parte, a energia é diferente. A gente se comporta diferente dentro do campo. Entendemos a grandeza que é representar um clube como o Inter — afirmou a volante Jordana, em treino aberto do Inter, nesta terça-feira (24).

Titular no time de Maurício Salgado, Jordana é uma das poucas atletas coloradas com experiência no clássico. Com três Gre-Nais disputados, poderá agregar a um elenco com seis potenciais estreantes no tradicional embate contra o Grêmio.

— É bem claro que o elenco é novo. Ninguém trabalhou com ninguém. Então, estamos encaixando a cada jogo. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas a confiança estamos adquirindo desde o início, quando começamos a trabalhar. O elenco está bem fechado e bem confiante no que pode fazer — disse a meio-campista.