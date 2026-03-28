Em clássico com calor escaldante, Grêmio vence o Inter fora de casa e se afasta do Z-2

O primeiro Gre-Nal feminino da temporada teve um final feliz para as Mosqueteiras. Sob calor intenso no Sesc Campestre, na zona leste de Porto Alegre, o Grêmio conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão Feminino ao fazer 2 a 1 nas Gurias Coloradas, neste sábado (28). Camila Pini abriu o placar para o Tricolor, enquanto Darlene empatou para o Inter ainda no primeiro tempo. Quem garantiu os pontos para as Mosqueteiras foi a camisa 10, Brenda Woch, na etapa complementar.
Com o resultado, a equipe de Maurício Salgado estacionou nos sete pontos e ocupa a 11ª posição na tabela, ainda fora da zona de classificação para a próxima fase. Por outro lado, as Gurias Gremistas subiram e se afastaram da zona de rebaixamento. Com a vitória, subiram para a 14ª colocação, com quatro.
Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (6), pela sexta rodada. O Inter enfrenta o Mixto, fora de casa, às 16h. Depois, as Mosqueteiras enfrentam o Vitória, às 19h, no Passo da Areia, em Porto Alegre.
Escalações
Do lado das mandantes, o técnico Maurício Salgado não pôde contar com Eskerdinha na lateral-esquerda e com Julia Bianchi no meio de campo. Por isso, optou por improvisar a atacante Soll pelo lado e por Pati Llanos no meio.
Em sua segunda partida à frente das Mosqueteiras, Jéssica Lima optou por Allyne, zagueira da base, na lateral e por promover a entrada de Camila Pini no meio de campo.
Primeiro tempo
Jogando em casa, quem puxou as primeiras ações de jogo foram as Gurias Coloradas. A oportunidade apareceu aos 10 minutos. A bola sobrou para Darlene na entrada da área, a camisa 7 do Inter arriscou de direita, mas o chute carimbou a marcação e foi para escanteio.
A equipe de Maurício Salgado voltou a assustar o gol defendido por Raíssa. A jogada foi feita pelo lado direita e cruzada rasteira. Sole Jaimes se antecipou a marcação e tocou em cima da goleira gremista.
As Mosqueteiras só conseguiram responder aos 23 minutos. Gisele sambou na frente da zagueira colorada e limpou para a batida. O chute, no entanto, desviou na defesa e foi pela linha lateral, sem perigo para Gabi Barbieri.
As Gurias Coloradas seguiram melhor na partida. E criaram mais uma chance pelos pés de Darlene. A atacante puxou da esquerda para a direita e bateu. A bola subiu demais e passou por cima do travessão.
Gol do Grêmio
Aos 33 minutos, em uma das poucas chances gremistas na primeira etapa, Camila Pini tabelou pelo lado esquerdo e recebeu de frente para a área. De canhota, chutou à meia altura no canto de Gabi Barbieri, abrindo o placar – 1 a 0 para as Mosqueteiras.
Gol do Inter
A resposta colorada demorou menos de cinco minutos. Principal nome das Gurias Coloradas, Darlene bateu forte uma falta da entrada da área e conseguiu vencer a goleira Raíssa, que até acertou o canto, mas nem isso foi suficiente – 1 a 1 aos 37 minutos.
O Grêmio foi assustar novamente apenas aos 43 minutos. Leidiane foi lançada as costas da marcação, trombou com a zaga colorada e ficou com a bola. Sozinha, arriscou direto nas mãos de Gabi Barbieri.
Segundo tempo
A técnica Jéssica de Lima fez duas trocas no intervalo. Camila Santos entrou no lugar de Allyne pelo lado do campo e Brenda Woch foi a escolhida para substituir Giovaninha, que deixou o gramado mancando.
Se no primeiro tempo as principais chances saíram dos pés de Darlene, no segundo a situação se repetiu. Aos 15, a camisa 7 colorada arriscou da entrada da área e a bola parou nas mãos de Raíssa.
Gol da vitória tricolor
E de novo, foram as Mosqueteiras que mexeram no placar. Aos 20 minutos, a defesa colorada bateu cabeça dentro da área, a bola sobrou para Brenda Woch. A camisa 10 bateu cruzado no canto de Gabi Barbieri e deixou o Grêmio à frente do placar novamente – 2 a 1.
O Inter se jogou para o ataque com as trocas feitas por Maurício Salgado. O Grêmio, por outro lado, apostou nos contra-ataques em velocidade. A chance caiu de novo nos pés de Brenda Woch. A camisa 10 gremista bateu direto nas mãos da goleira do Inter.
Já no fim da partida, no abafa, as Gurias Coloradas chegaram perto do empate. Em cobrança de escanteio, Débora subiu mais alto que todo mundo e mandou por cima do gol defendido por Raíssa.
Ficha técnica
Brasileirão Feminino - 5ª rodada (28/3/2026)
INTER: Gabi Barbieri; Paulinha (Caty, 13’/2ºT), Débora, Sorriso e Soll (Aninha, 13’/2ºT); Jordana (Mayara Vaz,37’/2ºT), Lelê e Pati Llanos (Joana, 26’/2ºT); Darlene, Sole Jaimes e Valéria. Técnico: Maurício Salgado.
GRÊMIO: Raissa; Rodríguez, Day Silva e Mónica Ramos (Brito, 18’/2ºT); Dani Barão (Maria Dias, 44’/2ºT), Rafa Marques, Camila Pini (Iara, 18’/2ºT), Leidiane e Allyne (Camila Santos, INT); Gisele e Giovaninha (Brenda Woch, INT). Técnico: Jéssica de Lima.
GOLS: Camila Pini (G), aos 33 min, e Darlene (I), aos 37 min do 1ºT; Brenda Woch (G), aos 20 min do 2ºT.
CARTÕES AMARELOS: Débora (I), Dani Barão (G), Rafa Marques (G), Leidiane (G) e Caty (I)
ARBITRAGEM: Andressa Hartmann (RS), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre