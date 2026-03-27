Duas jogadoras do Grêmio são convocadas para a seleção brasileira sub-20

A técnica Camilla Orlando anunciou, na última quinta-feira (26), a lista de convocadas da seleção brasileira sub-20. Foram 23 atletas chamadas e, entre elas, duas gremistas: a zagueira Allyne e a atacante Gisele.
As jogadoras disputarão os próximos amistosos da seleção, no Exterior. O Brasil enfrenta os Estados Unidos em duas oportunidades: em 11 e 15 de abril, no Kansas.
Todos os testes são preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada neste ano, na Polônia.
CONFIRA AS ATLETAS CONVOCADAS
GOLEIRAS
- Morganti - Corinthians
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
DEFENSORAS
- Allyne - Grêmio
- Ana Bia - São Paulo
- Ana Elisa - Ferroviária
- Isa Nunes - Flamengo
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
MEIO-CAMPISTAS
- Clarinha - Benfica (POR)
- Dulce - Corinthians
- Julia Faria - Corinthians
- Julia Vaini - São Paulo
- Nogueira - Ferroviária
- Vitorinha - São Paulo
- Nayara - Botafogo
ATACANTES
- Brendha - Flamengo
- Evelin - Santos
- Canali - Virginia Women's Soccer (EUA)
- Gisele - Grêmio
- Juju Harris - Clemson Tigers (EUA)
- Dudinha - Ferroviária
- Tainá - Ferroviária