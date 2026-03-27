"Deixar a vida em campo pelo Grêmio", diz lateral antes de Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino

No lado azul, ninguém entende mais de clássico Gre-Nal do que ela. Com 14 disputas na bagagem, Dani Barão se prepara para enfrentar o Inter no sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves.
O jogo do Brasileirão Feminino pode injetar confiança no elenco, que não iniciou bem a temporada e está perto da zona de rebaixamento. Um triunfo pode alçar o Tricolor ao 12º lugar, a três pontos do G-8.
— A gente começou o campeonato bem abaixo do que esperávamos e planejávamos, mas isso não interfere no clássico, que é um jogo à parte. Então, acho importante um clássico logo de cara, para ver se a gente tem esse estalo que a gente precisa melhorar na competição. Tenho certeza que esse clássico pode ser o pontapé inicial para conseguirmos mudar a situação que a gente se encontra hoje — afirmou a lateral em entrevista ao "Resenha das Gurias".
Experiente no clássico, Dani Barão entende o peso que o Gre-Nal tem para o futebol gaúcho. Inclusive, é algo que aprendeu tão bem que agora até compartilha com as mais novas.
— As meninas da base até brincam, elas falam que no Gre-Nal eu me transformo, que nem parece a Barão quietinha que eu sou durante o dia. Mas eu vou com um objetivo: tenho que deixar a minha vida ali em campo pelo Grêmio, porque a questão de vitória para a instituição em si é muito importante — ressalta.
Agora, as Mosqueteiras buscam contar com a raça e a identificação da lateral-direita para buscar a primeira vitória no Brasileirão Feminino. Um triunfo sobre o Inter também marcaria uma retomada para o clube na busca pelos objetivos da temporada.