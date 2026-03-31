Criciúma x Grêmio: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Grêmio na próxima quinta-feira (2), às 15h, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Criciúma x Grêmio

Criciúma: Malu; Bombazar, Vick, Thalita e Sophia; Marielly, Maria Demo e Bortolotto; Tubarão, Hevellyn e Lud. Técnico: Bina Cassol.

Grêmio: Josi; Julia Arnold, Maria Antonia, Rayssa e Tefi Calixto; Paula, Valentina e Mari Cândido; Ana Lays, Rafa Robinson e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Criciúma x Grêmio

Eduardo de Carvalho Correa (SC), auxiliada por Laizi Silva (SC) e Raira Taciane Libardi Matana (SC).

Onde assistir a Criciúma x Grêmio

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Criciúma x Grêmio

Criciúma

As Meninas Carvoeiras são as únicas que ainda não pontuaram no Grupo C. Após quatro derrotas, o Criciúma já não tem mais chances de classificação e apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas.

Grêmio

As Mosqueteiras vêm de vitória sobre o Inter e, agora, precisam fazer sua parte e torcer por resultados paralelos para avançar. Com sete pontos, o Grêmio está no terceiro lugar do Grupo C.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.