Conheça Jéssica de Lima, nova técnica do Grêmio

Jéssica de Lima foi anunciada nesta terça-feira pelo Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio já tem nova comandante. A partir de agora, o time terá a cara de Jéssica de Lima. Com 44 anos, a profissional possui experiência dentro e fora de campo.

Como atleta, atuou como zagueira e vestiu as camisas de Marília-SP, São Paulo, Juventus-SP e Palmeiras, além de ter tido uma experiência no italiano Marsala, antes de conquistar o Brasileirão e o Paulistão pelo Rio Preto.

Depois, passou a ser preparadora física antes de ganhar oportunidade como auxiliar. Na casamata, fez uma parceria de sucesso com Jonas Urias. À época, como auxiliar, ajudou na conquista da melhor campanha do Brasil na Copa do Mundo sub-20, com a medalha de bronze.

— A Jéssica é um ser humano ímpar. Tem senso de justiça vivo, aflorado, na vida e no jogo. É uma grande líder, inspiradora, estratégica, sabe encontrar e explorar fragilidades dos adversários. E tem uma mentalidade vitoriosa — elogiou Jonas Urias, em contato com a reportagem de ZH.

Líder da casamata

Com destaque, não demorou a ganhar oportunidade como técnica de um grande time. E, em 2022, assumiu a Ferroviária. Foram quase três anos à frente do tradicional time grená.

Neste período, ajudou a lapidar e lançar alguns talentos. Entre eles, a atacante Aline Gomes, eleita revelação do Brasileirão e Bola de Ouro sob o comando de Jéssica de Lima.

— Os anos em que fui comandada por ela foram de muita importância para minha carreira e fui aprimorando várias coisas dia após dia. E também me aproximando dela como pessoa. Então, acho que devo muito à ela por quem sou e por estar onde estou. Ela tem uma culpa boa (risos). Sempre torço muito pelo sucesso dela — disse a atacante, em contato com ZH.

Como técnica da Ferroviária, Jéssica conquistou a Copa Paulista e o vice do Brasileirão. Além de ter buscado três classificações para a Libertadores. Ao todo, somou 53 vitórias, 23 empates e 21 derrotas pelo time grená.

Novo desafio

Agora, terá sua primeira experiência no futebol gaúcho. Diante de um clube que enfrenta dificuldades para ser protagonista no cenário do futebol feminino nacional, Jéssica terá um grande desafio.

— Os tricolores podem esperar uma treinadora que é ávida por trabalho, que vive o futebol feminino a vida inteira, que quando se dispõe a ir para um lugar é porque tem um propósito muito grande e uma conexão com o clube muito forte — afirmou a treinadora, em material divulgado pelo Grêmio.