Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

A quinta rodada do Brasileirão Feminino foi encerrada no sábado (28), com a vitória do Bahia sobre o Bragantino, por 2 a 1, no Benitão, em São Paulo. Grêmio e Inter se enfrentaram. Enquanto o Juventude recebeu o Flamengo.
O Alviverde foi o primeiro a entrar em campo. Na quinta-feira (26), perdeu para as Meninas da Gávea, por 3 a 1, no Alfredo Jaconi. Com isso, caiu para o 16º lugar, com quatro pontos.
A dupla Gre-Nal se enfrentou no clássico, no sábado, no Sesc Protásio Alves. E as Mosqueteiras venceram as Gurias Coloradas por 2 a 1. O Grêmio chegou à 14ª posição, com quatro pontos. Enquanto o Inter caiu para 11º, com sete.
E agora?
As equipes voltam a campo nos próximos dias. O Juventude enfrenta o Fluminense, na quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro. Enquanto Grêmio e Inter jogam na sexta-feira (3).
As Gurias Coloradas duelam com o Mixto-MT, às 16h, em Cuiabá. Enquanto as Mosqueteiras recebem o Vitória, às 19h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.
E as pontas?
O Palmeiras segue na liderança da tabela. Com 12 pontos, perdeu a invencibilidade para o São Paulo, por 3 a 0, na última rodada. Enquanto a zona de rebaixamento tem Vitória e América-MG, com apenas um ponto cada.
Jogos da quinta rodada
- Cruzeiro 3x2 Fluminense
- Juventude 1x3 Flamengo
- Vitória 0x3 Atlético-MG
- Botafogo 1x3 Corinthians
- Santos 1x1 Ferroviária
- São Paulo 3x0 Palmeiras
- América-MG 1x1 Mixto-MT
- Inter 1x2 Grêmio
- Bragantino 1x2 Bahia
Jogos da próxima rodada
- segunda, 19h: Atlético-MG x São Paulo
- segunda, 21h: Ferroviária x Cruzeiro
- segunda, 21h30min: Palmeiras x Flamengo
- quarta, 15h: Fluminense x Juventude
- quarta, 19h: Bahia x América-MG
- sexta, 16h: Mixto-MT x Inter
- sexta, 19h: Grêmio x Vitória
- sexta, 21h: Corinthians x Bragantino
- sexta, 21h: Botafogo x Santos