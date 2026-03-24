Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

A quarta rodada do Brasileirão Feminino foi encerrada na segunda-feira (23), com a vitória do Corinthians sobre o América-MG, por 4 a 0, na Arena Itaquera. Grêmio, Inter e Juventude jogaram no final de semana.
As Gurias Coloradas foram as únicas gaúchas a vencer, no último sábado (21). Em Minas Gerais, bateram o Atlético-MG, por 1 a 0, com gol da zagueira Sorriso. Com o resultado, chegaram aos sete pontos e assumiram a oitava colocação.
As Mosqueteiras também entraram em campo no sábado, mas voltaram de São Paulo com um ponto. Em jogo marcado por polêmica de arbitragem, o Tricolor ficou no 0 a 0 com a Ferroviária. Assim, somou um ponto e deixarou a zona de rebaixamento, chegando ao 15º lugar.
Por fim, as Esmeraldas foram as últimas gaúchas a entrar em campo. No domingo (22), perderam para o Bragantino, fora de casa, por 2 a 0. O resultado deixou o Ju com quatro pontos e em 13º.
E agora?
As equipes voltam a campo nos próximos dias. O Juventude recebe o Flamengo, na quinta-feira (26), às 21h, no Alfredo Jaconi. Enquanto Inter e Grêmio se enfrentam no sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves.
E o líder?
O Palmeiras está na ponta da tabela. Único time com 100% de aproveitamento, vem de vitórias sobre América-MG (4x0), Grêmio (2x1), Corinthians (3x2) e Vitória (6x0).
Jogos da quarta rodada
- Flamengo 1x1 Cruzeiro
- Atlético-MG 0x1 Inter
- Bahia 3x1 Santos
- Ferroviária 0x0 Grêmio
- Mixto-MT 2x1 Botafogo
- Palmeiras 6x0 Vitória
- Bragantino 2x0 Juventude
- Fluminense 0x0 São Paulo
- Corinthians 4x0 América-MG
Jogos da próxima rodada
- quinta, 19h: Cruzeiro x Fluminense
- quinta, 21h: Juventude x Flamengo
- sexta, 15h: Vitória x Atlético-MG
- sexta, 19h: Botafogo x Corinthians
- sexta, 19h: Santos x Ferroviária
- sexta, 21h30min: São Paulo x Palmeiras
- sábado, 15h: América-MG x Mixto-MT
- sábado, 16h: Inter x Grêmio
- sábado, 17h: Bragantino x Bahia