Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Brasileirão Feminino vai para a quarta rodada. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A terceira rodada do Brasileirão Feminino foi encerrada na segunda (16), com vitória do Bahia sobre o Vitória, no Pituaçu. Grêmio, Inter e Juventude jogaram no sábado (14).

As Esmeraldas foram as únicas gaúchas a vencer. Em Minas Gerais, bateram o América-MG por 1 a 0, com gol de Nicole Marussi. Com o resultado, o Alviverde assumiu a 12ª colocação, com quatro pontos.

As Gurias Coloradas, com a mesma pontuação, estão em oitavo pelos critérios de desempate. No último sábado, empataram com o Bragantino, em 1 a 1. O gol do Inter foi de Sole Jaimes. Enquanto o time paulista balançou as redes com Rafa Mineira.

Por fim, o jogo que fechou o sábado foi o tropeço do Grêmio contra o Fluminense. O 1 a 0, com gol da zagueira Gislaine, sacramentou a demissão do técnico Cyro Leães. Sem pontos, o Tricolor é o vice-lanterna — só não está em último porque tem saldo melhor que o América-MG.

E agora?

As equipes voltam a campo no próximo sábado (21). O Inter enfrenta o Atlético-MG, às 15h, em Contagem. Enquanto, às 18h, o Grêmio duela com a Ferroviária em Araraquara.

O Juventude joga no domingo, às 17h, diante do Bragantino. A partida ocorre em Bragança Paulista.

E o líder?

O Palmeiras está na ponta da tabela. Único time com 100% de aproveitamento, vem de vitórias sobre América-MG (4x0), Grêmio (2x1) e Corinthians (3x2).

Jogos da terceira rodada

Botafogo 1x1 Flamengo

Palmeiras 3x2 Corinthians

Inter 1x1 Bragantino

América-MG 0x1 Juventude

Santos 3x0 Mixto-MT

Cruzeiro 3x1 Atlético-MG

São Paulo 0x1 Ferroviária

Grêmio 0x1 Fluminense

Bahia 3x2 Vitória

Jogos da próxima rodada