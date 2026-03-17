Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

A terceira rodada do Brasileirão Feminino foi encerrada na segunda (16), com vitória do Bahia sobre o Vitória, no Pituaçu. Grêmio, Inter e Juventude jogaram no sábado (14).
As Esmeraldas foram as únicas gaúchas a vencer. Em Minas Gerais, bateram o América-MG por 1 a 0, com gol de Nicole Marussi. Com o resultado, o Alviverde assumiu a 12ª colocação, com quatro pontos.
As Gurias Coloradas, com a mesma pontuação, estão em oitavo pelos critérios de desempate. No último sábado, empataram com o Bragantino, em 1 a 1. O gol do Inter foi de Sole Jaimes. Enquanto o time paulista balançou as redes com Rafa Mineira.
Por fim, o jogo que fechou o sábado foi o tropeço do Grêmio contra o Fluminense. O 1 a 0, com gol da zagueira Gislaine, sacramentou a demissão do técnico Cyro Leães. Sem pontos, o Tricolor é o vice-lanterna — só não está em último porque tem saldo melhor que o América-MG.
E agora?
As equipes voltam a campo no próximo sábado (21). O Inter enfrenta o Atlético-MG, às 15h, em Contagem. Enquanto, às 18h, o Grêmio duela com a Ferroviária em Araraquara.
O Juventude joga no domingo, às 17h, diante do Bragantino. A partida ocorre em Bragança Paulista.
E o líder?
O Palmeiras está na ponta da tabela. Único time com 100% de aproveitamento, vem de vitórias sobre América-MG (4x0), Grêmio (2x1) e Corinthians (3x2).
Jogos da terceira rodada
- Botafogo 1x1 Flamengo
- Palmeiras 3x2 Corinthians
- Inter 1x1 Bragantino
- América-MG 0x1 Juventude
- Santos 3x0 Mixto-MT
- Cruzeiro 3x1 Atlético-MG
- São Paulo 0x1 Ferroviária
- Grêmio 0x1 Fluminense
- Bahia 3x2 Vitória
Jogos da próxima rodada
- sexta, 21h: Flamengo x Cruzeiro
- sábado, 15h: Atlético-MG x Inter
- sábado, 16h: Bahia x Santos
- sábado, 18h: Mixto-MT x Botafogo
- sábado, 18h: Ferroviária x Grêmio
- domingo, 11h: Palmeiras x Vitória
- domingo, 17h: Bragantino x Juventude
- segunda, 20h: Fluminense x São Paulo
- segunda, 21h: Corinthians x América-MG