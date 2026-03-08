Como estão os preparativos para a Copa do Mundo Feminina em Porto Alegre

Copa do Mundo Feminina se inicia em 24 de junho. (Thais Magalhães/CBF)

São 474 dias que separam a Copa do Mundo Feminina do Brasil. O evento se inicia em 24 de junho de 2027 e terá Porto Alegre como uma das oito cidades sedes.

Até que a bola role, muitas ações serão realizadas e, atualmente, os preparativos ainda estão em estágio inicial. Em abril, ocorre a primeira definição importante: quantos jogos serão realizados na capital gaúcha.

— Estamos fazendo reuniões praticamente diárias com a Fifa. Na semana que vem, teremos uma reunião para falar sobre FanFest, voluntariado. Vamos ter que fazer um edital para contratar uma agência, também, para a FanFest. Então, estamos tendo bastante trabalho — afirmou a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina 2027, Débora Garcia.

Sedes dentro de Porto Alegre

Os Centros de Treinamento que receberão as seleções em Porto Alegre também precisam ser definidos. No próximo final de semana, a Ulbra, o Sesc e o Vila Ventura serão visitados.

— Temos visitas aos CTs pra ver qualidade de grama, medição de campo, ver a parte dos gols. Então, esse final de semana temos essa lista técnica. Mas isso não quer dizer que não possamos ter outros centros. É essa a nossa negociação. Estamos tentando outros, mas está meio trancado ainda — explicou Débora.

Há, também, alguns hotéis já sendo visitados como opções para receber as seleções. A expectativa é que um ou dois países escolham Porto Alegre como cidade sede.

— Entre o final de abril e o início de maio deve sair esse caderno com as opções de hotéis e Centros de Treinamento. Então, a partir disso, as seleções poderão procurar as melhores opções para elas — disse.

Porto Alegre ainda tem muito trabalho pela frente. Projetos envolvendo saúde, segurança e embelezamento da cidade estão entre as próximas tarefas no radar. Assim como a FanFest, que só deve ficar completamente definida (e pronta) em 2027.

Anote na agenda

A Copa do Mundo Feminina será realizada de 24 de junho a 25 de julho. Além do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, também receberão os jogos: Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Maracanã (Rio de Janeiro), Fonte Nove (Salvador) e Arena do Corinthians (São Paulo).

A Seleção Brasileira busca uma estrela inédita. A melhor campanha foi em 2007, quando foi vice-campeã, ao perder a decisão para a Alemanha, por 2 a 0.