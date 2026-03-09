Como estão as lesionadas de Grêmio e de Inter antes da próxima rodada do Brasileirão Feminino

Bruna Benites (E) e Julia Martins (D) se recuperam de lesões ligamentares. Lara Vantzen/Inter / Will Anacleto/Grêmio

O Brasileirão Feminino teve uma pausa em decorrência da data Fifa. Foram cerca de 20 dias para que os times apenas se preparassem para a próxima rodada. Neste período, Grêmio e Inter também puderam voltar suas atenções às recuperações de atletas no departamento médico.

Cada time tem três atletas lesionadas. Nenhuma delas esteve em campo em 2026. ZH destaca as situações de cada uma delas. Confira abaixo.

Lesionadas do Grêmio

Bia Santos: a volante se recupera de pancada no joelho direito. Ela ficou fora das duas primeiras rodadas do Brasileirão;

Maria Dias: a atacante trata um estiramento do ligamento colateral medial (LCA) no joelho esquerdo. Também não jogou ainda pela Série A-1 2026;

Julia Martins: em recuperação de cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A atacante volta a ficar à disposição apenas em 2027.

Lesionadas do Inter

Bárbara: a goleira segue no departamento médico se recuperando de lesão na mão. A última vez que esteve em campo foi em outubro de 2024;

Bruna Benites: a zagueira segue em recuperação após cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A zagueira deve voltar a ficar à disposição apenas no segundo semestre;

Julieta Morales: a atacante está em recuperação de cirurgia para correção de fratura no osso da tíbia e da fíbula. Também deve voltar apenas na metade de 2026.

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