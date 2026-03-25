Com retorno de zagueira gaúcha, Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Brasileira Feminina

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira Feminina. Foram 26 atletas chamadas para os amistosos contra Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.
O destaque fica por conta do retorno da zagueira gaúcha Isa Haas, do América do México, recuperada de lesão. A lateral Raissa Bahia, ex-Grêmio e atualmente no Palmeiras, também foi uma novidade entre as convocadas.
— O importante é conhecer a atleta. São jogadoras jovens ainda, jogadoras que têm uma característica de jogo que eu acredito que podem se encaixar muito bem no que a gente faz na Seleção, pela condição física, pelos duelos, pela qualidade — justificou o treinador.
Em relação à última lista, foram 13 mudanças. Além de Isa Haas e Raissa Bahia, são outras seis atletas que já passaram pelo futebol gaúcho: a goleira Lorena e a zagueira Mariza, ex-Grêmio; e as meio-campistas Duda Sampaio e Maiara, além das atacantes Tainá Maranhão e Jheniffer, ex-Inter.
Agenda
Agora, a Seleção se prepara para mais três testes na data Fifa. Os amistosos serão realizados na Arena Pantanal, em Cuiabá. O primeiro jogo é em 11 de abril, às 21h30min, contra a Coreia do Sul.
Depois, em 14 de abril, o duelo é com a Zâmbia, às 21h30min. E, por fim, a série de partidas se encerra contra o Canadá, em 18 de abril. Todos os testes fazem parte da Fifa Series.
Convocadas da Seleção Brasileira
Goleiras
- Lorena - Kansas City-EUA
- Lelê - Corinthians
- Thaís Lima - Benfica
Zagueiras
- Isa Haas - América-MÉX
- Mariza - Tigres-MÉX
- Thais Ferreira - Corinthians
- Lauren - Atlético de Madrid-ESP
- Paloma Maciel - Cruzeiro
- Vitória Calhau - Cruzeiro
Laterais
- Gi Fernandes - Corinthians
- Raissa Bahia - Palmeiras
- Yasmim - Real Madrid-ESP
Meio-campistas
- Duda Sampaio - Corinthians
- Angelina - Orlando Pride-EUA
- Ana Vitória - Corinthians
- Maiara - Angel City-EUA
- Ary Borges - Angel City-EUA
Atacantes
- Ludmila - San Diego-EUA
- Kerolin - Manchester City-ING
- Tainá Maranhão - Palmeiras
- Dudinha - San Diego-EUA
- Jheniffer - Tigres-MÉX
- Gabi Portilho - San Diego-EUA
- Gio Garbelini - Atlético de Madrid-ESP
- Aline Gomes - Pachuca-MÉX
- Marília - Cruzeiro