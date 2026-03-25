Com retorno de zagueira gaúcha, Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Brasileira Feminina

Isa Haas voltou a aparecer na lista de Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira Feminina. Foram 26 atletas chamadas para os amistosos contra Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.

O destaque fica por conta do retorno da zagueira gaúcha Isa Haas, do América do México, recuperada de lesão. A lateral Raissa Bahia, ex-Grêmio e atualmente no Palmeiras, também foi uma novidade entre as convocadas.

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— O importante é conhecer a atleta. São jogadoras jovens ainda, jogadoras que têm uma característica de jogo que eu acredito que podem se encaixar muito bem no que a gente faz na Seleção, pela condição física, pelos duelos, pela qualidade — justificou o treinador.

Em relação à última lista, foram 13 mudanças. Além de Isa Haas e Raissa Bahia, são outras seis atletas que já passaram pelo futebol gaúcho: a goleira Lorena e a zagueira Mariza, ex-Grêmio; e as meio-campistas Duda Sampaio e Maiara, além das atacantes Tainá Maranhão e Jheniffer, ex-Inter.

Agenda

Agora, a Seleção se prepara para mais três testes na data Fifa. Os amistosos serão realizados na Arena Pantanal, em Cuiabá. O primeiro jogo é em 11 de abril, às 21h30min, contra a Coreia do Sul.

Depois, em 14 de abril, o duelo é com a Zâmbia, às 21h30min. E, por fim, a série de partidas se encerra contra o Canadá, em 18 de abril. Todos os testes fazem parte da Fifa Series.

Convocadas da Seleção Brasileira

Goleiras

Lorena - Kansas City-EUA

Lelê - Corinthians

Thaís Lima - Benfica

Zagueiras

Isa Haas - América-MÉX

Mariza - Tigres-MÉX

Thais Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid-ESP

Paloma Maciel - Cruzeiro

Vitória Calhau - Cruzeiro

Laterais

Gi Fernandes - Corinthians

Raissa Bahia - Palmeiras

Yasmim - Real Madrid-ESP

Meio-campistas

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride-EUA

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City-EUA

Ary Borges - Angel City-EUA

Atacantes

Ludmila - San Diego-EUA

Kerolin - Manchester City-ING

Tainá Maranhão - Palmeiras

Dudinha - San Diego-EUA

Jheniffer - Tigres-MÉX

Gabi Portilho - San Diego-EUA

Gio Garbelini - Atlético de Madrid-ESP

Aline Gomes - Pachuca-MÉX

Marília - Cruzeiro