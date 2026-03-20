Com a participação do Brasil-Far, Brasileirão Feminino A-3 se inicia nesta sexta-feira; saiba mais

Brasileirão A-3 tem 32 times na disputa. Nayra Halm / CBF/Divulgação

O Brasileirão Feminino A-3 se inicia nesta sexta-feira (20), com a participação de 32 equipes que buscam o acesso à Segunda Divisão. O futebol gaúcho será representado pelo Brasil de Farroupilha.

A equipe rubro-verde está no Grupo A-4, ao lado de Coritiba, Criciúma e Mauaense-SP. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno e returno, dentro das chaves, em busca das duas vagas aos mata-matas.

O Brasil-Far estreia diante do Criciúma, no próximo domingo (22), às 15h. O duelo ocorre no CT Antenor Angeloni, em Santa Catarina.

Antes que a bola role, ZH destaca as principais informações sobre a competição. Confira abaixo.

Fórmula de disputa

Serão 32 times na disputa. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentarão em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.

Oitavas, quartas, semis e final serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os quatro times semifinalistas conquistarão o acesso à Segunda Divisão.

Transmissão

A CBF assegurou que, a partir das quartas de final, transmitirá todas as partidas da competição. Antes disso, a responsabilidade será dos clubes.

Inscrição de atletas

Os clubes podem inscrever atletas até o dia 31 de julho — ou seja, até a véspera do início das quartas de final. Não há um limite jogadoras por time, mas elas só poderão defender dois times ao longo da competição.

Grupos do Brasileirão A-3

A-1: Galvez-AC, Penarol-AM, Rolim de Moura-RO e Itapuense-RO

A-2: Cresspom-DF, Várzea Grande-MT, Planalto-G e Pantanal-MS

A-3: São José-SP, Realidade Jovem-SP, Heips-RJ e Araguari-MG

A-4: Coritiba-PR, Brasil de Farroupilha, Criciúma e Manauense-SP

A-5: Ypiranga-AP, São Raimundo-RR, Tiradentes-PA e Portuguesa-AP

A-6: Remo-PA, Paraíso-TO, Liga Sanjoanense-PI e Sampaio Corrêa-MA

A-7: União-RN, Mixto-PB, Ipojuca-PE e R4 Esporte-CE

A8: Juventude-SE, Prosperidade-ES, Atlético-BA e Guarani-AL

Jogos do Brasil-Far