CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil Feminina; veja quando o Brasil-Far joga

Brasil de Farroupilha será o único gaúcho na primeira fase. William Bertuol / Brasil-Far/Divulgação

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (30), a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. O Brasil-Far será o único representante do futebol gaúcho nesta etapa.

O Rubro-verde enfrenta o Prosperidade-ES em 29 de abril, uma quarta-feira, às 19h. O duelo ocorre no Almiro Ofranti, em Vargem Grande.

Quem vencer, avança à segunda fase, que também terá os times da Série A-2 do Brasileirão. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grêmio, Inter e Juventude entram apenas na terceira fase, por estarem na elite do Brasileirão Feminino. A CBF ainda não divulgou as datas para essa etapa.

Premiações

Pela participação, o Brasil-Far já embolsa R$ 50 mil. Se avançar, garante mais R$ 70 mil. Em relação ao último ano, todas as premiações foram dobradas.



