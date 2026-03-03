Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e escalações do amistoso

Livia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Venezuela nesta quarta-feira (4), às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Confira as principais informações do segundo amistoso do Brasil em 2026.

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Escalações para Brasil x Venezuela

Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza, Tamires; Duda Sampaio, Kerolin, Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.

Venezuela: Nayluisa Caceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodriguez, Yenefer Giménez, Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodriguez, Gabriela Garcia, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos, Barbara Martinez; Genesis Florez. Técnico: Ricardo Belli.

Onde assistir a Brasil x Venezuela

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chega a Seleção Brasileira

Mesmo sendo apenas um amistoso, o encontro entre Brasil e Venezuela tem papel estratégico no planejamento da Seleção Brasileira feminina para 2026. O duelo marca o segundo compromisso do ano, em um período de jogos que servirá para testes técnicos, ajustes táticos e observações da comissão liderada por Arthur Elias. O confronto também faz parte da preparação para a estreia da versão feminina do FIFA Series, programada para abril.

Na primeira partida, por exemplo, o Brasil goleou a Costa Rica por 5 a 2, com gols de Kerolin, Jheniffer, duas vezes, Tainá Maranhão e Adriana.

Após enfrentar a Venezuela, a Seleção fecha a janela de jogos com uma partida contra o México, em 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.