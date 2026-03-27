Brasil-Far x Mauaense-SP: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino A-3. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Mauaense-SP no próximo domingo (29), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Mauaense-SP

Brasil-Far: Dani Soares; Ju Goes, Almada, Carol Trezzi e Luana Napoli; Maju, Linares e Karol; Neres, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Mauaense-SP: Ariane; Silmara, Maiara, Amanda e Larissa Reis; Isabella, Yasmin e Gabi Soares; Lari, Milena e Andreza. Técnico: Marcos Antonio.

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Arbitragem para Brasil-Far x Mauaense-SP

Bruna de Miranda Martins (RS), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Brasil-Far x Mauaense-SP

O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal do Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Mauaense-SP

Brasil-Far

O Rubro-verde estreou com derrota para o Criciúma, por 1 a 0, fora de casa. Com isso, está na terceira colocação do Grupo A-4.

Mauaense-SP

O time paulista vem de tropeço para o Coritiba, por 3 a 0, em casa. Agora, está na lanterna do Grupo A-4.

Ingressos para Brasil-Far x Mauaense-SP

Os ingressos custarão R$ 20. Sócios têm entrada gratuita.

Regulamento do Brasileirão Feminino A-3

Serão 32 times na disputa. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentarão em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.

Oitavas, quartas, semis e final serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.