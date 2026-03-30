Brasil-Far vence o Mauaense-SP e se aproxima da zona de classificação no Brasileirão Feminino A-3 

O Brasil de Farroupilha venceu o Mauaense-SP por 1 a 0 em sua estreia como mandante no Brasileirão Feminino A-3. No Estádio das Castanheiras, a meio-campista Tayla marcou o gol da vitória.
O resultado fez com que o Rubro-verde somasse seus primeiros três pontos e igualasse o Criciúma, último na zona de classificação do Grupo A-4. Empatado com o time catarinense nos quatro primeiros critérios de desempate, o Brasil-Far fica atrás pelo número de cartões amarelos: recebeu sete contra um das Meninas Carvoeiras.
Agora, a próxima chance de ingressar no G-2 é no sábado (4), às 15h, contra o Coritiba. O duelo ocorre no CT Bayard Osna, em Colombo. Atualmente, a equipe paranaense é a líder da chave, com 100% de aproveitamento.