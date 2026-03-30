Brasil-Far vence o Mauaense-SP e se aproxima da zona de classificação no Brasileirão Feminino A-3 

Brasil-Far venceu por 1 a 0. William Bertuol / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha venceu o Mauaense-SP por 1 a 0 em sua estreia como mandante no Brasileirão Feminino A-3. No Estádio das Castanheiras, a meio-campista Tayla marcou o gol da vitória.

O resultado fez com que o Rubro-verde somasse seus primeiros três pontos e igualasse o Criciúma, último na zona de classificação do Grupo A-4. Empatado com o time catarinense nos quatro primeiros critérios de desempate, o Brasil-Far fica atrás pelo número de cartões amarelos: recebeu sete contra um das Meninas Carvoeiras.