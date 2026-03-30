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Brasil-Far vence o Mauaense-SP e se aproxima da zona de classificação no Brasileirão Feminino A-3 

Rubro-verde só não está entre os melhores do Grupo A-4 pelos critérios de desempate

Carolina Freitas

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