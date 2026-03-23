Brasil-Far perde para o Criciúma na estreia do Brasileirão Feminino A-3

O Brasil de Farroupilha estreou com derrota no Brasileirão Feminino A-3. No último domingo (22), perdeu para o Criciúma, por 1 a 0, no CT Antenor Angeloni, em Santa Catarina. O único gol do jogo foi de Ana Paula.
O time de Leonardo Antunes atuou com: Dani Soares; Ju Goes (Luz Benitez), Almada, Carol Trezzi (Biancca) e Luana Napoli; Maju (Marcela), Linares e Karol; Nicole Neres (Katriny), Gabizinha e Lorena (Yasmin Simionato).
Com o resultado, o Rubro-verde encerra a rodada na terceira posição do Grupo A-4. A equipe volta a campo no próximo domingo (29), às 15h, contra o Mauaense-SP. O duelo ocorre no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.