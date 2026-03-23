Brasil-Far conhece adversário da Copa do Brasil Feminina; veja todos os confrontos

A CBF sorteou, nesta segunda-feira (23), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. O Brasil-Far será o único gaúcho em campo nesta etapa, e enfrentará o Prosperidade-ES.
A partida única será realizada no Espírito Santo, com 29 de abril como data-base. Quem vencer, avança à segunda fase, que também terá os times da Série A-2 do Brasileirão. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Grêmio, Inter e Juventude entram apenas na terceira fase, por estarem na elite do Brasileirão Feminino. A CBF ainda não divulgou as datas para essa etapa.
A informação confirmada foi sobre as cotas. Em 2026, todos os valores serão dobrados em relação a 2025. Sendo assim, os times que disputam a primeira fase ganham R$ 50 mil pela participação e ainda podem acumular mais R$ 70 mil se avançarem.
Fase preliminar
- Sampaio Corrêa-MA x Portuguesa-AP
- FC Pantanal-MS x Liga Sanjoanense-PI
Primeira fase
- Paraíso-TO x Ypiranga-AP
- Prosperidade-ES x Brasil de Farroupilha
- Cresspom-DF x Juventude-SE
- Araguari-MG x Itapuense-RO
- Ipojuca-PE x Remo-PA
- Galvez-AC x União-RN
- São Raimundo-RR x Heips-RJ
- Penarol-AM x Atlético-BA
- Realidade Jovem-SP x Itabirito-MG
- Coritiba x Mixto-PB
- Pérolas Negras-RJ x FC Pantanal-MS ou Liga Sanjoanense-PI
- Criciúma x R4 EC-EC
- Rolim de Moura-RO x Mauaense-SP
- Guarani de Paripueira-AL x São José-SP
- Sampaio Corrêa-MA ou Portuguesa-AP x Várzea Grande-MT
- Tiradentes-PA x Planalto-GO
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲