Brasil-Far conhece adversário da Copa do Brasil Feminina; veja todos os confrontos

Copa do Brasil Feminina teve todas as cotas dobradas em relação a 2025. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

A CBF sorteou, nesta segunda-feira (23), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. O Brasil-Far será o único gaúcho em campo nesta etapa, e enfrentará o Prosperidade-ES.

A partida única será realizada no Espírito Santo, com 29 de abril como data-base. Quem vencer, avança à segunda fase, que também terá os times da Série A-2 do Brasileirão. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grêmio, Inter e Juventude entram apenas na terceira fase, por estarem na elite do Brasileirão Feminino. A CBF ainda não divulgou as datas para essa etapa.

A informação confirmada foi sobre as cotas. Em 2026, todos os valores serão dobrados em relação a 2025. Sendo assim, os times que disputam a primeira fase ganham R$ 50 mil pela participação e ainda podem acumular mais R$ 70 mil se avançarem.

Fase preliminar

Sampaio Corrêa-MA x Portuguesa-AP

FC Pantanal-MS x Liga Sanjoanense-PI

Primeira fase

Paraíso-TO x Ypiranga-AP

Prosperidade-ES x Brasil de Farroupilha

Cresspom-DF x Juventude-SE

Araguari-MG x Itapuense-RO

Ipojuca-PE x Remo-PA

Galvez-AC x União-RN

São Raimundo-RR x Heips-RJ

Penarol-AM x Atlético-BA

Realidade Jovem-SP x Itabirito-MG

Coritiba x Mixto-PB

Pérolas Negras-RJ x FC Pantanal-MS ou Liga Sanjoanense-PI

Criciúma x R4 EC-EC

Rolim de Moura-RO x Mauaense-SP

Guarani de Paripueira-AL x São José-SP

Sampaio Corrêa-MA ou Portuguesa-AP x Várzea Grande-MT

Tiradentes-PA x Planalto-GO