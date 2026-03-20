Bragantino x Juventude: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam o Bragantino no próximo domingo (22), às 17h, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bragantino x Juventude

Bragantino: Leticia; Carol Tavares, Camila Ambrósio, Gé Nascimento e Tamires; Rafa Mineira, Laura Valverde e Marzia; Miriã, Lurdinha e Duda Rodrigues. Técnico: Humberto Simão.

Juventude: Renata May; Limpia Fretes, Bruna Emília, Joiceane Scatola (Carla Cruz) e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião; Teté, Flavia Feliciano (Taysa Felix) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Bragantino x Juventude

Andreza Helena de Siqueira (MG), auxiliada por Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP).

Onde assistir a Bragantino x Juventude

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Bragantino x Juventude

Bragantino

As Bragantinas vêm de um empate contra outro gaúcho. No último sábado (14), ficaram no 1 a 1 com o Inter, em Porto Alegre. Com o resultado, chegaram aos quatro pontos e ao nono lugar.

Para este jogo, o técnico Humberto Simão terá o retorno da meio-campista Marzia. Ela ficou fora do embate com o Inter por pertencer ao clube colorado.

Juventude

As Esmeraldas vêm de uma vitória sobre o América-MG, fora de casa. Com isso, somam quatro pontos e estão na 12ª colocação. Antes, haviam empatado com o Atlético-MG e perdido para o Botafogo.

Para este jogo, o Juventude não poderá contar com a atacante Martha Figueiredo, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Flavia Feliciano e Taysa Felix devem disputar a vaga entre as titulares.

Regulamento do Brasileirão Feminino

São 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.