Atlético-MG x Inter: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Atlético-MG no próximo sábado (21), às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Atlético-MG x Inter

Atlético-MG: Weber; Nine, Hingredy, Barraca e Diovanna; Laura Maria, Nunes e Kaiuska; Pimenta, Thalita e Anny Marabá. Técnica: Fabi Guedes.

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê, Pati Llanos (Jordana) e Julia Bianchi; Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Atlético-MG x Inter

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG).

Onde assistir a Atlético-MG x Inter

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Atlético-MG x Inter

Atlético-MG

As Vingadoras buscam subir posições na tabela. Após perder para o Cruzeiro, no clássico mineiro, o time segue com um ponto e na 15ª colocação.

Para este jogo, a técnica Fabi Guedes não poderá contar com a lateral-direita Bárbara Melo, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e terá de passar por procedimento cirúrgico.

Inter

As Gurias Coloradas buscam a segunda vitória no Brasileirão Feminino. Atualmente, o Inter soma quatro pontos e está na oitava colocação.

Para este jogo, o clube segue com três desfalques. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a atacante Julieta Morales estão lesionadas e não têm retorno previsto para o primeiro semestre. Há, ainda, uma dúvida sobre a volante Jordana, que sentiu o joelho direito diante do Bragantino e teve de ser retirada da formação titular.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.