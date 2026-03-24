Atacante do Inter projeta estreia em Gre-Nal: "Todo mundo quer jogar"

Atacante Darlene foi titular nas quatro primeiras partidas do Brasileirão Feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Agora, é tudo Gre-Nal. Após vencer o Atlético-MG, as Gurias Coloradas voltaram suas atenções ao clássico de sábado (28), 16h, no Sesc Protásio Alves.

O encontro com o Grêmio será o primeiro de muitas recém chegadas ao Inter. A atacante Darlene, contratada junto ao São Paulo, é uma delas. Experiente em clássicos paulistas, disputará o primeiro Gre-Nal na carreira.

— Estou ansiosa, vai ser difícil. É claro que a expectativa é sempre muito alta. Estamos preparadas. Estamos treinando e pensando, principalmente, nesse clássico. Jogo assim, todo mundo quer jogar e temos certeza que no sábado teremos um jogo bom — afirmou Darlene, em treino aberto desta terça-feira (24).

Titular nas quatro primeiras rodadas, participou da derrota para o São Paulo, do empate com o Bragantino e das vitórias sobre América-MG e Atlético-MG. A união do grupo na busca pelos sete pontos foi destacada pela atacante.

— O nosso grupo é maravilhoso. Estamos juntas, independente de qualquer coisa. Mesmo na primeira derrota para o São Paulo, nos abraçamos e falamos que iriamos dali para frente. Isso é importante — relatou.

Agora, ela e o restante do elenco terão o primeiro grande desafio da temporada. Contra o Grêmio, um jogo que pode alçar o Inter à vice-liderança do Brasileirão Feminino. Ou afastar de vez o rival do Z-2.

— Elas vão vir para dar o melhor delas e vamos estrar preparadas para isso e para dar o nosso melhor — resumiu Darlene.