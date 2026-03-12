América-MG x Juventude: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam o América-MG no sábado (14), às 15h, na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais.

O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Leia Mais Juventude só tem uma jogadora no departamento médico; saiba a previsão de retorno

Escalações para América-MG x Juventude

América-MG: Taluane; Lorranny, Maiara e Mimi; Laís Giacomel, Ana Clara, Rafinha, Dubai e Thaíni; Pâmella e Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor.

Juventude: Renata May; Limpia Fretes, Bruna Emília, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião; Teté, Martha Figueiredo e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para América-MG x Juventude

Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).

Onde assistir a América-MG x Juventude

A CBF TV anuncia a transmissão no YouTube.

Como chegam América-MG x Juventude

América-MG

As Spartanas buscam os primeiros pontos no campeonato. Após as derrotas para Palmeiras e Inter, o América-MG tornou-se o lanterna da Série A-1, sem pontos.

Este duelo também marcará o reencontro da artilheira Dani Ortolan com o Juventude. Na última temporada, ela marcou 10 gols em 13 jogos pelo clube gaúcho.

Juventude

As Esmeraldas vêm de empate sem gols com o Atlético-MG. Por isso, somam um ponto e estão na 14ª colocação. Antes, haviam perdido para o Botafogo.

Para este jogo, o Juventude terá o retorno da zagueira Apoliana, após cumprir suspensão. Mas ela deve seguir de opção no banco de reservas.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas.

Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.