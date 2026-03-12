As Esmeraldas enfrentam o América-MG no sábado (14), às 15h, na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais.
O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para América-MG x Juventude
América-MG: Taluane; Lorranny, Maiara e Mimi; Laís Giacomel, Ana Clara, Rafinha, Dubai e Thaíni; Pâmella e Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor.
Juventude: Renata May; Limpia Fretes, Bruna Emília, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião; Teté, Martha Figueiredo e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para América-MG x Juventude
- Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).
Onde assistir a América-MG x Juventude
- A CBF TV anuncia a transmissão no YouTube.
Como chegam América-MG x Juventude
América-MG
As Spartanas buscam os primeiros pontos no campeonato. Após as derrotas para Palmeiras e Inter, o América-MG tornou-se o lanterna da Série A-1, sem pontos.
Este duelo também marcará o reencontro da artilheira Dani Ortolan com o Juventude. Na última temporada, ela marcou 10 gols em 13 jogos pelo clube gaúcho.
Juventude
As Esmeraldas vêm de empate sem gols com o Atlético-MG. Por isso, somam um ponto e estão na 14ª colocação. Antes, haviam perdido para o Botafogo.
Para este jogo, o Juventude terá o retorno da zagueira Apoliana, após cumprir suspensão. Mas ela deve seguir de opção no banco de reservas.
Regulamento do Brasileirão Feminino
Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas.
Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.
Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.