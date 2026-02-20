Técnico do Inter projeta evolução nas próximas rodadas do Brasileirão Feminino

Técnico Maurício Salgado está em sua segunda passagem pela equipe. (Lara Vantzen / Sport Club Internacional)

Em busca dos primeiros pontos no Brasileirão Feminino, o Inter vai até Minas Gerais para encarar o América, fora de casa, neste sábado (21). Um dos objetivos para a segunda rodada é poder evoluir no entrosamento e desempenho em meio à reformulação do elenco.

Na primeira rodada, diante do São Paulo, o time que começou a partida contava com apenas três remanescentes da temporada passada: a lateral Eskerdinha, a volante Jordana e a meia Pati Llanos.

Neste primeiro momento, o técnico Maurício Salgado prevê a necessidade de mais alguns jogos para que a formação tenha um encaixe ideal. No entanto, destacou a necessidade de somar pontos em meio ao processo.

— A gente imagina a partir da quarta rodada, que aí você vai estar com mais encaixe, o que não quer dizer que a gente vai começar a ganhar a partir da quarta rodada, tem que ganhar a rodada que vem. Mas o que a gente estabeleceu, tanto quanto o critério de lastro físico, quanto a questão de entendimento de jogo e as variações do jogo, e a questão de elas pegarem mais embocadura, é partir da quarta rodada — analisou o treinador do Inter após a estreia.

Na primeira rodada, mesmo saindo na frente, o time acabou perdendo pelo placar de 2 a 1. Neste contexto de início de temporada, o técnico Maurício Salgado se mostrou satisfeito em alguns pontos.

— Pegamos um adversário que nos últimos anos está sempre um turno no G4 e que manteve mais ou menos uma base. Então, a gente tinha um pouco de expectativa de como o Inter iria conseguir se comportar nessa mudança total de equipe. Nesse aspecto, estou bem satisfeito. Agora, evidente, a gente tem que dar um grau de evolução.

Uma nova oportunidade surge contra o América-MG, longe do Rio Grande do Sul. Após esta segunda rodada, haverá uma pausa para a data Fifa de março. A retomada será no dia 14 do próximo mês, contra o Bragantino, em Porto Alegre.