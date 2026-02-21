Técnico do Grêmio analisa lições em derrota para o Palmeiras no Brasileirão Feminino

Cyro Leães terá período da data Fifa para aprimorar a equipe. (ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

O Grêmio acumulou, nesta sexta-feira (20), a segunda derrota em duas rodadas do Brasileirão Feminino. O técnico Cyro Leães admitiu alguns erros na primeira etapa, mas fez destaque ao comportamento da equipe na parte final, quando o time conseguiu descontar para 2 a 1, no Estádio Passo D'Areia.

— O jogo de hoje ele apresentou dois momentos bem diferentes: um momento que antecedeu a parada técnica do primeiro tempo e o restante do jogo. A gente estava com desencaixe na nossa primeira linha, permitindo essa vantagem, e a gente conseguiu corrigir já na parada técnica. No segundo tempo, a gente individualmente mudou bastante a postura e conseguimos ficar muito mais com a bola. Conseguimos desenvolver muito mais o nosso jogo, que é um jogo de construção pelo lado, de agressividade — avaliou o técnico gremista.

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Com mais volume e finalizações, o Palmeiras conseguiu abrir 2 a 0 de vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Brena e Bia Zaneratto. O gol do Tricolor veio na segunda etapa, com Brend Woch, quando a equipe conseguiu impor uma pressão.

Até a próxima rodada, quando o Grêmio irá receber o Fluminense, em casa, a comissão técnica e o elenco ganharão dias a mais de preparação, em função da data Fifa. O treinador comentou o que já está estabelecido para os próximos dias até a data do confronto, no dia 14 de março.

— Precisamos aprimorar uma chegada melhor no último terço e aumentar a nossa efetividade de finalizações no gol. Nossa ideia é aumentar a competitividade de treinamento diário. A partir de agora, é fazer um jogo inteiro como se fosse o segundo tempo do jogo de hoje.

Valorização da torcida

A partida contra o Palmeiras marcou a estreia do Grêmio na sua nova casa para o Brasileirão Feminino. Os jogos como mandantes serão disputados no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, em uma iniciativa de aproximar a torcida da equipe feminina.

O treinador gremista valorizou a presença s a festa promovida nas arquibancadas neste primeiro jogos.

— O ambiente foi muito legal. A gente viu um esforço muito grande da nossa direção para fazer esse momento acontecer. Com certeza, isso cria um ambiente diferente.