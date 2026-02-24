Seleção feminina escolhe CT do Cuiabá como base para preparação da Fifa Series

A estrutura do clube mato-grossense servirá de base para toda a preparação da equipe comandada por Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF / Stafff Images

A Seleção Brasileira feminina terá o Centro de Treinamento do Cuiabá como casa durante sua participação na Fifa Series, competição internacional marcada para abril e que terá a Arena Pantanal como palco. A estrutura do clube mato-grossense servirá de base para toda a preparação da equipe comandada por Arthur Elias.

O torneio, criado pela FIFA para ampliar o número de confrontos entre seleções e reduzir diferenças competitivas, trará a Cuiabá as seleções do Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul. As partidas ocorrerão em três datas, todas na Arena Pantanal, que volta a receber a Seleção após quase 10 anos.

Além da importância técnica, o evento tem valor simbólico para a CBF. A entidade reforça que descentralizar grandes jogos é uma prioridade, aproximando a Seleção de diferentes regiões do país e fortalecendo a modalidade às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A estreia do Brasil no torneio está marcada para 11 de abril, às 21h30min, contra a Coreia do Sul, na Arena Pantanal.