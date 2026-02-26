Seleção Brasileira terá sequência de amistosos na primeira data Fifa do ano

Técnico Arthur Elias terá novos testes visando a Copa do Mundo. (Lívia Villas Boas / CBF)

A primeira data Fifa do ano marcará a estreia do Brasil na temporada 2026. Em preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, o técnico Arthur Elias terá uma série de três amistosos para novas observações.

Agenda do Brasil começará nesta sexta-feira (27), em partida contra a Costa Rica, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, em solo costarriquenho. A partida será às 22h (horário de Brasília).

Depois, o time brasileiro enfrentará a Venezuela no dia 4 de março, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Por fim, na Cidade do México, no dia 7, irá encarar a seleção mexicana.

Depois desta primeira data Fifa, a equipe de Arthur Elias terá a disputa do Fifa Series, no mês de abril, com confrontos contra Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

Lista de convocadas

A lista montada pelo treinador conta com 11 novidades entre os 26 nomes. Uma delas diz respeito à meia Luana Bertolucci. A atleta do Orlando Pride passou 18 meses em tratamento de um câncer e está recuperada.

Além disso, um nome que passou pelo futebol gaúcho está entre as relacionadas: a meia Maiara, ex-Inter, que atualmente está no Angel City, dos Estados Unidos.

Outras novidades em relação à última lista são as laterais Lauren (Atlético de Madrid), Gi Fernandes e Tamires, ambas do Corinthians; as atacantes Kerolin (Manchester City), Jheniffer (Tigres), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah) e Geyse (América-MEX).

Confira a lista de convocadas

Goleiras

Lelê - Corinthians

Thaís - Benfica - POR

Cláudia - Cruzeiro

Defensoras

Tarciane - Lyon - FRA

Mariza - Tigres - MEX

Thaís Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid - ESP

Yasmin - Real Madrid - ESP

Fê Palermo - Palmeiras

Tamires - Corinthians

Gi Fernandes - Corinthians

Isabela - PSG - FRA

Meio-campistas

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City - EUA

Brena - Palmeiras

Luana - Orlando Pride - EUA

Atacantes

Kerolin - Manchester City -ING

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Gabi Zanotti - Corinthians

Jheniffer - Tigres - MEX

Luany - Atlético de Madrid - ESP

Jaque - Corinthians

Adriana - Al-Qadsiah - SAU

Geyse - América - MEX