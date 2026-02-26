Seleção Brasileira terá sequência de amistosos na primeira data Fifa do ano

A primeira data Fifa do ano marcará a estreia do Brasil na temporada 2026. Em preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, o técnico Arthur Elias terá uma série de três amistosos para novas observações.
Agenda do Brasil começará nesta sexta-feira (27), em partida contra a Costa Rica, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, em solo costarriquenho. A partida será às 22h (horário de Brasília).
Depois, o time brasileiro enfrentará a Venezuela no dia 4 de março, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Por fim, na Cidade do México, no dia 7, irá encarar a seleção mexicana.
Depois desta primeira data Fifa, a equipe de Arthur Elias terá a disputa do Fifa Series, no mês de abril, com confrontos contra Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.
Lista de convocadas
A lista montada pelo treinador conta com 11 novidades entre os 26 nomes. Uma delas diz respeito à meia Luana Bertolucci. A atleta do Orlando Pride passou 18 meses em tratamento de um câncer e está recuperada.
Além disso, um nome que passou pelo futebol gaúcho está entre as relacionadas: a meia Maiara, ex-Inter, que atualmente está no Angel City, dos Estados Unidos.
Outras novidades em relação à última lista são as laterais Lauren (Atlético de Madrid), Gi Fernandes e Tamires, ambas do Corinthians; as atacantes Kerolin (Manchester City), Jheniffer (Tigres), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah) e Geyse (América-MEX).
Confira a lista de convocadas
Goleiras
- Lelê - Corinthians
- Thaís - Benfica - POR
- Cláudia - Cruzeiro
Defensoras
- Tarciane - Lyon - FRA
- Mariza - Tigres - MEX
- Thaís Ferreira - Corinthians
- Lauren - Atlético de Madrid - ESP
- Yasmin - Real Madrid - ESP
- Fê Palermo - Palmeiras
- Tamires - Corinthians
- Gi Fernandes - Corinthians
- Isabela - PSG - FRA
Meio-campistas
- Duda Sampaio - Corinthians
- Ana Vitória - Corinthians
- Maiara - Angel City - EUA
- Brena - Palmeiras
- Luana - Orlando Pride - EUA
Atacantes
- Kerolin - Manchester City -ING
- Bia Zaneratto - Palmeiras
- Tainá Maranhão - Palmeiras
- Gabi Zanotti - Corinthians
- Jheniffer - Tigres - MEX
- Luany - Atlético de Madrid - ESP
- Jaque - Corinthians
- Adriana - Al-Qadsiah - SAU
- Geyse - América - MEX
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