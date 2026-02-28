Seleção Brasileira goleia Costa Rica no primeiro amistoso de 2026

Tainá marcou seu primeiro gol pela Seleção. Lívia Villas Boas/Staff Images / CBF

A Seleção Brasileira Feminina começou 2026 com o pé direito. Nesta sexta-feira (27), o Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 2 no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela.

As brasileiras dominaram o primeiro tempo e não tiveram dificuldade para fazer uma larga vantagem. Kerolin abriu o placar aos 10 minutos com um golaço. Pouco depois, Jheniffer ampliou. Aos 27, Tainá completou o 3 a 0 que durou até o intervalo.

No segundo tempo, as costarriquenhas deram mais trabalho. Chinchilla aproveitou vacilos da defesa brasileira para marcar duas vezes. Aos 33, Tainá entrou costurando na área e foi derrubada. Pênalti para o Brasil. Adriana bateu com convicção e ampliou a vantagem.

Já nos acréscimos Jheniffer aproveitou o cruzamento da direita e decretou a goleada para a seleção.