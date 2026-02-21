Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

Botafogo x Atlético-MG: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O domingo (22) será de estreia para o Juventude como mandante na segunda rodada do Brasileirão Feminino. A equipe vai receber o Atlético-MG, às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Atlético-MG

Juventude: Renata May; Limpia Fretes, Carla Cruz, Bruna Emília e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Baião; Teté, Martha Figueiredo e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Atlético-MG: Maike; Bárbara Santos, Hingredy, Giovanna Barraca e Diovanna; Laura Maria, Larissa Nunes e Kaiuska (Cindy Ramos); Amália, Pimenta e Anny Marabá. Técnica: Fabiana Guedes.

Arbitragem para Juventude x Atlético-MG

Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Luciane Rodrigues dos Santos (RS) e Estefani Adriati da Rosa (RS).

Onde assistir a Juventude x Atlético-MG

A CBF TV anuncia a transmissão.

Como chegam Juventude x Atlético-MG

Juventude

Em casa, as Esmeraldas buscarão os primeiros pontos na competição. Na estreia, no Rio de Janeiro, o time acabou derrotado para o Botafogo, por 2 a 1.

Nesta semana, a direção anunciou mais dois reforços para a temporada: meia Nicole Marussi e a zagueira Joiceane Scatola.

Atlético-MG

A equipe de Minas Gerais retorna à elite do Brasileirão. No ano passado, o clube chegou até a semifinal da Série A2, garantindo o acesso, mas acabaram eliminadas pelo Santos.

Na primeira rodada, o time perdeu para o Corinthians, jogando na Arena MRV, por 1 a 0.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Há 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.