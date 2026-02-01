Inter anuncia contratação de lateral ex-Corinthians para a equipe feminina

O Inter anunciou, neste domingo (1°), a chegada de mais um reforço para o elenco da Gurias Coloradas. Trata-se de Paulinha, contratada junto ao Corinthians, que atua pela lateral direita.
Aos 37 anos, Paulinha construiu uma história no Corinthians, onde permaneceu por 10 temporadas. Além disso, soma passagens por Osasco Audax e São José, e no futebol do Exterior pelo Braga, de Portugal.
A atleta assinou contrato com o Inter até dezembro de 2026. Ela já está integrada aos treinos e ficará à disposição para o Brasileirão, Copa do Brasil e Gaúcho.