Grêmio perde para o Palmeiras e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Partida foi disputada no Estádio Passo D'Areia. (ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

Na arrancada do Brasileirão Feminino, o Grêmio sofreu sua segunda derrota consecutiva, na noite desta sexta-feira (20), para o Palmeiras, pelo placar de 2 a 1. O confronto foi disputado no Estádio Passo d'Areia, na estreia da nova casa gremista.

O Palmeiras conseguiu estabelecer a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Brena e Bia Zaneratto. Na segunda etapa, Brenda Woch descontou.

Com o placar, o Grêmio acumula a segunda derrota em dois jogos no torneio nacional. Agora, haverá uma pausa na competição para a disputa da data Fifa.

Vantagem no primeiro tempo

Para esta segunda rodada, o técnico Cyro Leães promoveu duas alterações: a entrada de Day Silva na defesa na vaga de Mónica Ramos, além do reforço no meio-campo com a entrada de Amanda Brunner. A equipe inicial teve Raissa; Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Day Silva e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Rafa Marques e Iara; Camila Pini, Giovaninha e Leidiane.

Jogando fora de casa, o Palmeiras teve a primeira conclusão da partida. Aos três minutos, após troca de passes na frente da área, a bola chegou até Rhay Coutinho, que arriscou um chute rasteiro. A goleira Raissa caiu no canto esquerdo para fazer a defesa.

A partida avançava com lances mais truncados e disputados no meio-campo. O Palmeiras conseguia ter superioridade pelos lados do campo. Aos 13 minutos, em jogada individual de Tainá Maranhão, o time visitante levou perigo novamente. A camisa 11 conseguiu se desvencilhar da marcação e arriscou o chute cruzado dentro da pequena área, mas ninguém chegou para o desvio.

A primeira conclusão do Grêmio veio aos 15 minutos. Depois de uma construção pelo meio, Iara ficou com a sobra e arriscou praticamente da intermediária, sem levar tanto perigo ao gol de Tapia.

Aos 18min, o placar saiu do zero. Em lançamento do lado esquerdo, Fe Palermo colocou a bola na cabeça de Brena, entre duas defensoras do Grêmio. A conclusão foi no travessão e voltou nos pés da atleta do Palmeiras, que não desperdiçou e empurrou para o fundo do gol, com Raissa já caída.

O Palmeiras ainda teve a chance de ampliar aos 25 minutos. Na troca de passes, Bia Zaneratto fez a tabela com Brena e avançou sem marcação na ponta esquerda. Já dentro da área, a camisa fez a conclusão rasteira, forte, com a bola explodindo na trave esquerda, aos 23 minutos.

Sem se encontrar na marcação, a goleira Raissa fez duas defesas importantes em sequência. A primeira no chute da entrada da área de Andressinha, que quase morreu no ângulo direito. E, depois, com Bia Zaneratto, também arriscando da meia lua da grande área.

Aos 34 minutos, o Palmeiras conseguiu ampliar a vantagem. A bola veio alçada na área e a defesa gremista não afastou. A jogada passou por Brena até chegar em Bia Zaneratto, praticamente na marca da cal, que bateu de perna direita para guardar o segundo gol.

Já aos 45 minutos, o time paulista empilhou mais uma chance. Em cobrança de falta da intermediária, Andressinha fez jogada combinada com Duda Santos, que recebeu livre na intermediária, sem marcação, e arriscou o chute. A conclusão saiu sem tanta força, ficando nas mãos da goleira do Grêmio.

Grêmio ensaia recuperação

Na volta do segundo tempo, o técnico Cyro Leães promoveu a primeira mudança: a saída da meia Camila Pini para a entrada da atacante Brenda Woch. Apesar da modificação, o time gremista encontrava dificuldades de criar chances efetivas de gol.

Para tentar diminuir o placar, aos 18 minutos, o técnico do Grêmio sacou a volante Amanda Brunner para o ingresso da meia Kika Moreno. A mudança tática surtiu efeito.

A equipe gremista conseguiu recuperar a bola na defesa do Palmeiras. Na primeira conclusão de Kika Moreno, houve reclamação de um toque na mão da zagueira Pati Maldaner, mas o Grêmio não parou. Brenda Woch pegou a sobra dentro da área, venceu a marcação e estufou as redes na saída da goleira Tapia. Era o gol de desconto do Grêmio, aos 25 minutos.

Para dar fôlego ao ataque, o Grêmio ainda teve a entrada de Yamila no lugar de Leidiane, aos 30 minutos. A equipe parecia ensaiar uma recuperação, com o apoio dos torcedores na arquibancada. Aos 34, Yamila aproveitou o bate-rebate após o escanteio e acertou a trave. Houve reclamação das jogadoras que a bola teria entrado, mas a goleira Tapia foi a última a ficar com a bola.

Em uma última tentativa, Cyro Leães ainda promoveu as entradas das jovens Maria e Allyne. E foi dos pés de Allyne que o Grêmio quase igualou. A jovem tentou de fora da área e bola passou tirando tinta da trave.

Apesar dos reforços, o Grêmio não conseguiu balançar as redes. Ainda assim, recebeu apoio dos torcedores, que em bom número acompanharam a estreia na nova casa.

Agora, o próximo compromisso será novamente no Estádio Passo d'Areia, depois da pausa da data Fifa, contra o Fluminense.

Brasileirão 2ª rodada - 20/2/2026

Grêmio (1)

Raissa; Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Day Silva e Camila Arrieta (Allyne, aos 43'/2°T); Amanda Brunner (Kika Moreno, aos 19'/2°T), Rafa Marques e Iara (Maria, aos 43'/2°T); Camila Pini (Brenda Woch, int.), Giovaninha e Leidiane (Yamila, aos 30'/2°T). Técnico: Cyro Leães.

Palmeiras (2)

Kate Tapia; Rhay Coutinho (Ana Guzmán, aos 38'/2°T), ⁠Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo (Greicy, aos 38'/2°T); Brena (Ingryd, aos 38'/2°T), Andressinha (Benitez, aos 19'/2°) e Duda Santos; Tainá Maranhão (Gláucia, aos 19'/2°T) , Raissa Bahia e Bia Zaneratto. Técnica: Rosana Augusto.

GOLS: Brena, aos 18 min, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, aos 34 min do 1º tempo, do Palmeiras; Brenda Woch, aos 25 min do 2º tempo, do Grêmio

CARTÃO AMARELO: Giovaninha e Leidiane (G); Lorena Benítez (P)

ARBITRAGEM: Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Gonçalves (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

LOCAL: Passo D'Areia, em Porto Alegre

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