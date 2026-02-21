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Grêmio perde para o Palmeiras e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Time paulista fez 2 a 1 no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre

Valéria Possamai

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