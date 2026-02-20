Grêmio anuncia nova auxiliar técnica para a equipe feminina

A profissional já passou pelo clube como jogadora. (Caroline Martins / Grêmio FBPA)

O Grêmio conta com uma novidade na comissão da equipe feminina. A ex-atleta Andréia Rosa foi contratada para o cargo de auxiliar técnica e irá atuar com Cyro Leães. A nova profissional já passou pelo clube.

Andréia chega com uma vasta experiência no futebol. Como atleta, conquistou diversos títulos e foi medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim. O currículo dela conta ainda com passagens por clubes como Ferroviária, Palmeiras, Centro Olímpico e Avaldsnes-NOR. Em 2021, a atleta defendeu o Grêmio.

— Estou muito feliz em retornar ao Grêmio após praticamente cinco anos, quando encerrei minha carreira como atleta. Tenho uma identidade com o clube. Retorno com muita gratidão em poder dar continuidade nessa história, agora na área técnica — destacou Andréia.

A nova auxiliar chega após a saída de Gisele Ramos, que exercia a função desde 2024. Este será seu segundo clube após a aposentadoria dos gramados.

Até então, a profissional havia construído uma carreira na Ferroviária, tendo passado como auxiliar pelas equipes sub-15, sub-20 e profissional.