Duas atletas do futebol feminino gaúcho são convocadas para a seleção do Paraguai

Camila Arrieta, do Grêmio, veste o número 17 no Paraguai. (Divulgação/Associação Paraguaia de Futebol)

O final do mês fevereiro reserva o início da primeira data Fifa do futebol feminino em 2026. Entre as equipes gaúchas, destaque para a convocação de jogadoras de Grêmio e Juventude para a seleção do Paraguai.

A primeira delas é Camila Arrieta, lateral-esquerda do Grêmio. A atleta, que chegou ao clube no ano passado, vem sendo figura frequente nas convocações.

O mesmo cenário envolve Limpia Frete, reforço contratado pelo Juventude para esta temporada. A lateral direita teve o nome mais uma vez na lista do técnico interino Herminio Barrios.

O Paraguai vai usar a data Fifa para disputar dois amistosos contra o Chile. Os jogos estão marcados para os dias 4 e 7 de março. A preparação tem como objetivo a participação na Liga das Nações, para buscar uma vaga para a Copa do Mundo de 2027.