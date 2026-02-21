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Duas atletas do futebol feminino gaúcho são convocadas para a seleção do Paraguai

Camila Arrieta, do Grêmio, e Limpia Fretes, do Juventude, foram chamadas para amistosos contra o Chile 

Zero Hora

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