Costa Rica x Brasil: tudo sobre o amistoso da Seleção Brasileira feminina. Arte GZH

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Costa Rica na próxima sexta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica. Confira as principais informações do primeiro amistoso do Brasil em 2026.

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Escalações para Costa Rica x Brasil

Costa Rica: Genesis Perez; Daniela Meija, Mariana Benavides, Marian Solano, Maria Coto; Jimena González, Raquel Rodríguez, Priscila Chinchilla, Melissa Herrera; Katherine Aguilar, Sheika Scott. Técnica: Lindsay Camila

Brasil: Lelê; Tarciane, Mariza e Thais Ferreira; Duda Sampaio, Ana Vitória, Luana e Bia Zaneratto; Kerolin, Gabi Zanotti e Luany. Técnico: Arthur Elias

Arbitragem para time x time

Ainda não divulgada.

Onde assistir a time x time

A TV Globo, SporTV e Canal GOAT, no YouTube, anunciam a transmissão.

Como chega a Seleção Brasileira

Mesmo sendo apenas um amistoso, o encontro entre Brasil e Costa Rica tem papel estratégico no planejamento da Seleção Brasileira feminina para 2026. O duelo marca o primeiro compromisso do ano e inaugura um período de jogos que servirá para testes técnicos, ajustes táticos e observações da comissão liderada por Arthur Elias.

O confronto também faz parte da preparação para a estreia da versão feminina do FIFA Series, programada para abril. Dentro desse contexto, o amistoso em Alajuela funciona como etapa fundamental para avaliar desempenhos individuais, consolidar ideias de jogo e fortalecer o elenco em um ambiente internacional.

Após enfrentar a Costa Rica, a equipe brasileira segue para o México, onde dará continuidade à série de amistosos: primeiro encara a Venezuela no dia 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca. Na sequência, fecha a janela com o duelo contra o México em 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.