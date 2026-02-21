Com dois gols de zagueira, Inter vence a primeira no Brasileirão Feminino

O Inter venceu a primeira no Brasileirão Feminino 2026. Depois de estrear com derrota de virada para o São Paulo, por 2 a 1, na última segunda-feira (16), foi a vez das Gurias Coloradas baterem o América-MG por 2 a 0, neste sábado (21), fora de casa, pela segunda rodada.
Os gols do jogo em Belo Horizonte foram marcados pela zagueira Débora. Nas duas vezes, ambas no primeiro tempo, a defensora marcou de cabeça em cruzamentos de Julia Bianchi.
Aos oito minutos, após belo cruzamento da camisa 10, Débora subiu no segundo andar e colocou no fundo das redes para o abrir o placar.
Depois, aos 17, ampliou, dessa vez em escanteio cobrado na primeira trave: a goleira do América-MG chegou a espalmar, mas estava dentro do gol. Assim, 2 a 0 para as Gurias Coloradas.
Agora, o Inter volta a campo na competição somente em março. No dia 14, encara o Bragantino, pela terceira rodada, no Sesc, em Porto Alegre.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲