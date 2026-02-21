América-MG x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

Pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, as Gurias Coloradas encaram o América-MG, neste sábado (21), em Minas Gerais. O confronto será às 15h, na Arena Frimisa. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para América-MG x Inter
América-MG: Taluane; Mimi, Maiara e Lorrany; Laís Giacomel, Ana Clara, Pâmella, Rafinha, Emily e Thaíni; Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor.
Inter: Gabi Barbieri; Valéria (Paulinha), Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê, Jordana e Pati Llanos; Caty, Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Arbitragem para América-MG x Inter
- Ruthyanna Medeiros da Silva (PB), auxiliada por Caroline Costa Silva (MG) e Erica Mara Lopes (MG).
Onde assistir a América-MG x Inter
- A CBF TV anuncia a transmissão.
Como chegam América-MG x Inter
América-MG
Remanescente na elite, o América tentará se recuperar de uma goleada sofrida na primeira rodada. O time foi derrotado para o Palmeiras, por 4 a 0.
A equipe de Jorge Victor conta com duas atletas que passaram pelo Inter recentemente: as laterais Thaíni e Lorrany.
Inter
Longe de casa, a equipe de Maurício Salgado buscará os primeiros pontos na competição. Na estreia, o clube perdeu, de virada, para o São Paulo, por 2 a 1.
A equipe ainda passando por uma fase de adaptação e entrosamento. Uma das novidades na primeira partida foi o retorno de Júlia Bianchi. A meia voltou aos gramados, após 10 meses de recuperação de uma lesão ligamentar.