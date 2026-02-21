América-MG x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

América-MG x Inter: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

Pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, as Gurias Coloradas encaram o América-MG, neste sábado (21), em Minas Gerais. O confronto será às 15h, na Arena Frimisa. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para América-MG x Inter

América-MG: Taluane; Mimi, Maiara e Lorrany; Laís Giacomel, Ana Clara, Pâmella, Rafinha, Emily e Thaíni; Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor.

Inter: Gabi Barbieri; Valéria (Paulinha), Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê, Jordana e Pati Llanos; Caty, Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para América-MG x Inter

Ruthyanna Medeiros da Silva (PB), auxiliada por Caroline Costa Silva (MG) e Erica Mara Lopes (MG).

Onde assistir a América-MG x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão.

Como chegam América-MG x Inter

América-MG

Remanescente na elite, o América tentará se recuperar de uma goleada sofrida na primeira rodada. O time foi derrotado para o Palmeiras, por 4 a 0.

A equipe de Jorge Victor conta com duas atletas que passaram pelo Inter recentemente: as laterais Thaíni e Lorrany.

Inter

Longe de casa, a equipe de Maurício Salgado buscará os primeiros pontos na competição. Na estreia, o clube perdeu, de virada, para o São Paulo, por 2 a 1.