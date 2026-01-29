Veja as atletas que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

Bianca Martins (esquerda) e Julia Martins estiveram presentes na lista da seleção sub-20. Ramiro Cicao / Staff Images/CBF

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Em janeiro, nove gurias já foram convocadas para as seleções sub-17 e sub-20.

Ao longo da temporada, ZH vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.

Seleção brasileira sub-17

A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.

As convocadas em 2026

Isadora Rech (Inter)

Lara Lay (Inter)

Mari Cândido (Grêmio)

Seleção brasileira sub-20

A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.

