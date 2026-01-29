Veja as atletas que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Em janeiro, nove gurias já foram convocadas para as seleções sub-17 e sub-20.
Ao longo da temporada, ZH vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.
Seleção brasileira sub-17
A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.
As convocadas em 2026
- Isadora Rech (Inter)
- Lara Lay (Inter)
- Mari Cândido (Grêmio)
Seleção brasileira sub-20
A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.
Veja todas as convocadas em 2026
- Aninha (Inter)
- Bianca Martins (Inter)
- Gisele (Grêmio)
- Josi (Grêmio)
- Julia Martins (Grêmio)
- Maria (Grêmio)