Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção brasileira sub-17

A técnica Rilany Silva convocou, nesta semana, 30 atletas para um período de testes com a seleção brasileira feminina sub-17. Entre as chamadas, três meninas da dupla Gre-Nal: a meia Mari Cândido, do Grêmio; a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter.
As atletas convocadas participarão das atividades de 5 a 15 de fevereiro, em Sergipe. Os treinos são preparatórios para o Sul-Americano da categoria, que ocorre em abril, em local a ser definido pela CBF.
Veja as convocadas
GOLEIRAS
- Andressa Marques - São Paulo
- Stefany Santiago - Centro Olímpico
- Yasmin Loren - São Paulo
- Nathalia Borges – Corinthians
DEFENSORAS
- Andreyna Santiago - Ferroviária
- Clara Martins - Ferroviária
- Eloisa Figueiredo - São Paulo
- Yasmin Lima - Ferroviária
- Kaillany Ferreira - Corinthians
- Ketelen Silva - América-MG
- Isabella Kotait - Flamengo
- Letícia Pinho - Flamengo
- Lizandra Cavalcanti - Ferroviária
- Maria Eduarda Vitorino - Flamengo
- Isadora Rech - Inter
- Sofia Souza - São Paulo
MEIO-CAMPISTAS
- Carolliny Melo - Corinthians
- Giovanna Pires - São Paulo
- Pietra Lucci - São Paulo
- Pietra Vitória - Corinthians
- Sarah Coelho - São Paulo
- Maria Luiza - Flamengo
- Mariana Cândido - Grêmio
- Kemilly Souza Santos - Sfera Futebol Clube Saf
- Lara Lay Faustino Azevedo - Inter
- Indy Kolster – Nordsjaelland - Dinamarca
ATACANTES
- Ana Clara - São Paulo
- Greise Kelly - Ferroviária
- Nicolly da Silva - Flamengo
- Isadora Pozzer - Ferroviária
