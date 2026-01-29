Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção brasileira sub-17

Lara Lay foi uma das convocadas do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A técnica Rilany Silva convocou, nesta semana, 30 atletas para um período de testes com a seleção brasileira feminina sub-17. Entre as chamadas, três meninas da dupla Gre-Nal: a meia Mari Cândido, do Grêmio; a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter.

As atletas convocadas participarão das atividades de 5 a 15 de fevereiro, em Sergipe. Os treinos são preparatórios para o Sul-Americano da categoria, que ocorre em abril, em local a ser definido pela CBF.

Veja as convocadas

GOLEIRAS

Andressa Marques - São Paulo

Stefany Santiago - Centro Olímpico

Yasmin Loren - São Paulo

Nathalia Borges – Corinthians

DEFENSORAS

Andreyna Santiago - Ferroviária

Clara Martins - Ferroviária

Eloisa Figueiredo - São Paulo

Yasmin Lima - Ferroviária

Kaillany Ferreira - Corinthians

Ketelen Silva - América-MG

Isabella Kotait - Flamengo

Letícia Pinho - Flamengo

Lizandra Cavalcanti - Ferroviária

Maria Eduarda Vitorino - Flamengo

Isadora Rech - Inter

Sofia Souza - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Carolliny Melo - Corinthians

Giovanna Pires - São Paulo

Pietra Lucci - São Paulo

Pietra Vitória - Corinthians

Sarah Coelho - São Paulo

Maria Luiza - Flamengo

Mariana Cândido - Grêmio

Kemilly Souza Santos - Sfera Futebol Clube Saf

Lara Lay Faustino Azevedo - Inter

Indy Kolster – Nordsjaelland - Dinamarca

ATACANTES

Ana Clara - São Paulo

Greise Kelly - Ferroviária

Nicolly da Silva - Flamengo

Isadora Pozzer - Ferroviária