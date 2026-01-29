Futebol feminino

Destaques
Notícia

Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção brasileira sub-17

Mari Cândido, do Grêmio, Isadora Rech e Lara Lay, do Inter, estão na lista da técnica Rilany Silva

Zero Hora

