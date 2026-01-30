Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-20

A técnica Camilla Orlando definiu, na última quinta-feira (29), a lista de convocadas para a disputa do Sul-Americano Feminino sub-20. Entre as 22 chamadas, destaque para três meninas que atuam no futebol gaúcho: a zagueira Bianca Martins, do Inter; a meia Julia Martins e a atacante Gisele, do Grêmio.
A delegação embarca rumo ao Paraguai no próximo domingo (1º). A estreia está marcada para quinta-feira (5), às 18h, diante do Equador. A competição segue até 28 de fevereiro.
O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Na Chave A estão Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai.
Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro dos grupos. As três melhores avançam à próxima fase. As quatro primeiras colocadas, ao final do Sul-Americano, disputarão a Copa do Mundo sub-20, que também ocorre em 2026.
A seleção brasileira é a única campeã do Sul-Americano Feminino sub-20, com 10 títulos.
Confira a lista completa:
Goleiras:
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
Defensoras:
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Inter
- Sara - Santos
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
- Isa Nunes - Flamengo
- Samara - Santos
Meio-campistas:
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica
- Emilly - Flamengo
- Julia Martins - Grêmio
- Kaylane - Flamengo
- Nayara - Botafogo
- Vitorinha - São Paulo
Atacantes:
- Brendha - Flamengo
- Carioca - Fluminense
- Dudinha - Ferroviária
- Evelin - Santos
- Gisele - Grêmio
- Tainá - Ferroviária
