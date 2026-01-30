Futebol feminino

Representantes
Notícia

Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-20

Colorada Bianca Martins e as gremistas Julia Martins e Gisele estão na lista da técnica Camilla Orlando

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS