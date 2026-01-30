Três jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-20

Gisele, do Grêmio, está entre as 22 convocadas. Ramiro Cicao / CBF/Divulgação

A técnica Camilla Orlando definiu, na última quinta-feira (29), a lista de convocadas para a disputa do Sul-Americano Feminino sub-20. Entre as 22 chamadas, destaque para três meninas que atuam no futebol gaúcho: a zagueira Bianca Martins, do Inter; a meia Julia Martins e a atacante Gisele, do Grêmio.

A delegação embarca rumo ao Paraguai no próximo domingo (1º). A estreia está marcada para quinta-feira (5), às 18h, diante do Equador. A competição segue até 28 de fevereiro.

Leia Mais Veja as atletas que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Na Chave A estão Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai.

Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro dos grupos. As três melhores avançam à próxima fase. As quatro primeiras colocadas, ao final do Sul-Americano, disputarão a Copa do Mundo sub-20, que também ocorre em 2026.

A seleção brasileira é a única campeã do Sul-Americano Feminino sub-20, com 10 títulos.

Confira a lista completa:

Goleiras:

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

Defensoras:

Ana Bia - São Paulo

Bia Martins - Inter

Sara - Santos

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

Isa Nunes - Flamengo

Samara - Santos

Meio-campistas:

Adrielly - Fluminense

Clarinha - Benfica

Emilly - Flamengo

Julia Martins - Grêmio

Kaylane - Flamengo

Nayara - Botafogo

Vitorinha - São Paulo

Atacantes:

Brendha - Flamengo

Carioca - Fluminense

Dudinha - Ferroviária

Evelin - Santos

Gisele - Grêmio

Tainá - Ferroviária